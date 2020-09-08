بمصر وليس فلسطين.. “شاهد” مصريون يدافعون عن بيوتهم ويواجهون جرافات “المُحتل” السيسي بالحجارة

وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اشتباكات بالحجارة والأيدي وقعت بين مجموعة من المواطنين المصريين وجرافات تتبع للسلطات المصرية، خلال حملة الإزالة التي تقوم بها السلطات في عديد من المحافظات، والتي طالت آلاف المنازل وعشرات المساجد والمنشآت الأخرى بزعم مخالفة قانون البناء.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” انتفاضة المواطنين بالحجارة ضد جرافات الدولة، وهتافهم ضدها وتحريض بعضهم على الاستمرار بإلقاء الحجارة عليها: “إضرب يلا، ما حدش يمشي”.

أهالي يدافعون عن بيوتهم بالحجارة فيديو متداول لرشق مواطنين الشرطة بالحجارة لمنع هدم بيوتهم بمنطقة سرياقوس بالخانكة في القليوبية Gepostet von ‎الجزيرة – مصر‎ am Dienstag, 8. September 2020

ويأتي هذا المقطع بالتزامن مع عدة مقاطع فيديو غزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وثقت مشاهد وأحداث حصلت خلال حملة الإزالة التي تقوم بها السلطات في المحافظات المصرية، والتي استهدفت منازل ومباني ومساجد مبنية منذ سنوات طويلة ومنها ما هو جديد، كلفت أصحابها ملايين الجنيهات.

ولا يمتلك أصحاب هذه المنازل أي بديلاً عنها، ولم تقدم الدولة المصرية أية مساعدات أو تعويضات لهم.

وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قد انفجر خلال افتتاح مجموعة من المشروعات في نطاق محافظة الإسكندرية، معرباً عن أنه على استعداد لأن يجعل الجيش المصري ينزل في كل القرى والمدن، من أجل فرض حملة الإزالة التي قررها ويتابعها بنفسه.

وقال السيسي خلال حديثه آنذاك: “يا نكون دولة بجد، يا أسيب لكم الكرسي ده وأمشي، وجيبوا حد تاني يخربها ولا يضيعها”.

وخلال الأيام الماضية سادت حالة من الجدل والغضب في مصر بعد قرار الحكومة بإزالة ما أسمته “التعديات” على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة التي تم بناؤها على مدار 10 سنوات بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وخلال الأيام الماضية، قامت الحكومة المصرية بإزالة آلاف المنازل المسكونة وطرد آلاف الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال أعلن محافظ الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، حسب الصفحة الرسمية للمحافظة.

وردا على هذه الحملة، دشن عدد من المصريين هاشتاغ “السيسي يهدم بيوتنا”، وكانت من بين الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية.

وقال ناشطون إن هذه المنازل تم بناؤها بعد موافقة المجالس المحلية وتحت أعينهم، وأنه لو كانت هناك محاسبة على هذه المخالفات فيجب محاسبة المسؤولين الفاسدين.