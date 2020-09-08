اعترافات صادمة لـ”طباخ الأيتام” المصري الذي أظهر “عضوه الذكري” أمام الفتيات اليتيمات!

أدلى الطباخ المتهم بإظهار عضوه الذكرى لفتيات دار “أيتام مصر القديمة”، بجريمته تفصيليًا أمام جهات التحقيق.

وقال “طباخ الأيتام” في اعترافاته التي نقتها وسائل إعلام محلية، إنه “كان يستغل خوف البنات وصغر أعمارهم في التعدي الجنسي والتحرش بهن”.

وأضاف: “كنت ببتزهم وبستغل غياب المشرفات عن دار الأيتام، وبتحرش بالأطفال، وبظهرلهم أعضائي”.

وفي سياق متصل، توجهت فتاتين من المجنى عليهن إلى الطب الشرعي برفقة أحد ممثلي النيابة لتوقيع الكشف الطبي عليهن لإعداد تقرير بالتعرض إلى هتك العرض أو الاغتصاب من المتهم.

جاء ذلك بعد تكليف النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة، وتوجهت أخصائية اجتماعية إلى الدار والتقت بفتاتَيْن من المجنى عليهن، إحداهما 14 سنة والثانية 11 سنة، وأدلتا لها بشهادتهما حول تعدي الطباخ عليهما.

وقالت الفتاتين إن المتهم تحرش بهن عدة مرات مقابل مبلغ مالي.

الجدير بالذكر أن بداية الواقعة المأساوية كانت بتداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان إحدى العاملات في دار الرعاية نقلت ماقالته لها إحدى الفتيات: “الطباخ بيعمل معايا زي الكلاب ما بيعملوا”، في إشارة منها لتزاوج الكلاب، وبالضغط على الفتاة وسؤالها، قالت: “بيخرج عضوه الذكري ليّا وبيوديني حمام الرجالة ويقولي اقلعي البنطلون، وبيديني 5 جنيهات عشان مقولش لحد وساعات 10 جنيهات”.