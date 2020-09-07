وزير الدفاع البريطاني في مسقط
وزير الدفاع البريطاني في مسقط
الهدهد

وزير الدفاع البريطاني في سلطنة عمان .. ومسؤول عسكري كبير يكشف أهداف مهمته بين مسقط والدوحة

كتب وطن
0

وصل “ الإثنين الى سلطنة عمان في مهمة رسمية تستغرق عدة أيام .

وقال الفريق ، كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تويتر: “يسعدني الوصول إلى مسقط بصحبة وزير الدفاع بِن والاس، وهو أول وزير دفاع بريطاني يزور منطقة منذ بدء ”.

وأضاف لوريمر: “سوف نجتمع بكبار القيادات، ونعزز الشراكات العسكرية الراسخة مع سلطنة عمان وقطر”.

من جانبه قال حساب “التوجيه المعنوي” التابع لوزارة الدفاع العمانية، إنّه كان في استقبال الضيف والوفد المرافق لدى وصوله قاعدة السيب الجوية العميد الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للإدارة وعدد من كبار الضباط.

كما كان في الاستقبال هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

مهند بتار يكتب: عندما يغدو الحياد العربي هدفاً فلسطينياً !!

الهدهد

هذا ما حدث مع 250 أسرة.. “شاهد” عُماني ينهار على الهواء ويُبكي مواطنيه…

الهدهد

مباحثات يجريها الموساد الإسرائيلي مع مسؤولين بحرينيين لإغوائهم وتحقيق هذا الهدف.. ما…

حياتنا

“شاهد” فنان يشنق نفسه في سلطنة عمان .. حالته النفسية كانت عادية قبل ذلك!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.