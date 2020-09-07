وزير الدفاع البريطاني في سلطنة عمان .. ومسؤول عسكري كبير يكشف أهداف مهمته بين مسقط والدوحة

وصل “بن والاس” وزير الدفاع البريطاني الإثنين الى سلطنة عمان في مهمة رسمية تستغرق عدة أيام .

وقال الفريق سير جون لوريمر، كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تويتر: “يسعدني الوصول إلى مسقط بصحبة وزير الدفاع بِن والاس، وهو أول وزير دفاع بريطاني يزور منطقة الخليج منذ بدء جائحة كوفيد19”.

وأضاف لوريمر: “سوف نجتمع بكبار القيادات، ونعزز الشراكات العسكرية الراسخة مع سلطنة عمان وقطر”.

يسعدني الوصول إلى #مَسْقَط, بصحبة وزير الدفاع بِن والاس @BWallaceMP، وهو أول وزير دفاع بريطاني يزور منطقة #الخليج منذ بدء جائحة كوفيد_19. سوف نجتمع بكبار القيادات، ونعزز الشراكات #العسكرية الراسخة مع وسلطنة #عُمان🇴🇲 و #قطر🇶🇦 pic.twitter.com/dD92k3uReK — DSAME – Sir John Lorimer (@DSAME_Defence) September 7, 2020

من جانبه قال حساب “التوجيه المعنوي” التابع لوزارة الدفاع العمانية، إنّه كان في استقبال الضيف والوفد المرافق لدى وصوله قاعدة السيب الجوية العميد الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للإدارة وعدد من كبار الضباط.

كما كان في الاستقبال هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.