“شاهد” هيا الشعيبي تصدم الكويتيين بمحاولة إظهار أنوثتها بلباس البحر وتثير جدلا واسعا!

عادت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، لإثارة الجدل مجددا بعد دفاعها الذي أحدث ضجة عن شقيقها الذي جسّد شخصية امرأة في أحد الأعمال المسرحية، حيث نشرت هيا صورة مثيرة تناقلها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي والتُقطت لها أثناء وجودها على الشاطئ.

ورغم أن هيا الشعيبي بدت بمظهر محتشم وملابس ساترة لكنها تجسد جسمها لم تنجُ هيا من الانتقادات، بل تعرّضت لسخرية لاذعة على شكلها وطريقة لبسها.

واعتبر الكثير من المتابعين أن الشعيبي تحاول لفت الأنظار بأي طريقة، مشيرين إلى أنها لا تنجح في إثارة الاهتمام، وشبّهها البعض بالمرأة التي تظهر في رسوم القط والفأر “توم أند جيري”.

وكان الناشطون قد تداولوا مشهداً في مسرحية “عودة ريا وسكينة”، أثار غضباً واسعاً بين الكويتيين، بسبب جرأته.

ويظهر بالمشهد ثامر الشعيبي، وهو بدور امرأة، ويرتدي فستاناً ويُمسك بصدره الصناعي، ثم يبدأ بالرقص، فيأتي الممثل الذي يلعب دور المُطرب، ويتحرش به، ويتغزل بخلفيته قائلاً: “يما قلب الحب يما”.

وسخر المغردون من الانحطاط والابتذال والجرأة في مضمون المسرحية وتردي الفن بشكل عام في الكويت.

وكان الفنان الكويتي داوود حسين قد اعترف بخطأ مشاركته في مسرحية “عودة ريا وسكينة” التي شارك في بطولتها مع كل من الفنانة إلهام الفضالة وهيا الشعيبي وعرضت خلال عام 2019.

وهاجم حسين المسرحية ووصفها بالعمل “الهابط” وقال: “شكراً للظروف التي جعلتني اعرف ان اتعامل مستقبلاً مع عقول ناضجه، و شكراً لنصيحتك الغالية ان اختار عمل مسرحي لا يكون بهذا المستوى الهابط، شكرا لذوقك اختي الغالية و دمتي ذخراً، محبتي لكل متابعينك”.