تحرش بفتاة منقبة خلال افتتاح فندق في تبوك بالسعودية
تحرش بفتاة منقبة خلال افتتاح فندق في تبوك بالسعودية
Videoحياتنا

“شاهد” بحضور أمير تبوك .. فيديو يهز السعودية لتحرش شاب بفتاة منقبة خلال افتتاح فندق!

كتب وطن
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي، بفيديو قال متداولوه إنه يظهر شخص أجنبي بفتاة منقبة خلال في بالسعودية .

وتظهر مشاهد من حفل الافتتاح، فتاة منقبة تقوم بتقديم المقص، لأمير  منطقة تبوك ، لقص شريط الافتتاح، ويقف خلفها شخص قيل إنه أجنبي واتهموه بالتحرش بها .

وانقسم المعلقون على الحادثة، بين من ألقى اللوم على الفتاة لوجودها وسط هذا الحشد من الرجال، وقسم آخر اتهموا الشاب بالتحرش بالفتاة عمداً، وآخرون رأوا أن التحرش الذي يتحدث عنه البعض لم يقع، وإنما كان الإحتكاك بين الشاب والفتاة بغير قصد .

وطالب مغردون بإعادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي غيّبت عن الساحة ، بعد وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحكم، وأحلّ مكانها “هيئة الترفيه”.

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