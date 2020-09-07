“شاهد” بحضور أمير تبوك .. فيديو يهز السعودية لتحرش شاب بفتاة منقبة خلال افتتاح فندق!

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي، بفيديو قال متداولوه إنه يظهر تحرش شخص أجنبي بفتاة منقبة خلال افتتاح فندق جراند ميلينوم في تبوك بالسعودية .

وتظهر مشاهد من حفل الافتتاح، فتاة منقبة تقوم بتقديم المقص، لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، لقص شريط الافتتاح، ويقف خلفها شخص قيل إنه أجنبي واتهموه بالتحرش بها .

#اجنبي_بتبوك_يتحرش_بسعوديه تم تداول إحدى صور افتتاح فندق جراند ميلينوم التي انتشرت في الصحف مؤخرًا، والتي ظهرت فيها فتاة تقوم بتقديم المقص للإفتتاح، إلا أن الكثيرين اتهموا الشخص الواقف خلفها بالتحرش. pic.twitter.com/hcIJDniers — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 7, 2020

وانقسم المعلقون على الحادثة، بين من ألقى اللوم على الفتاة لوجودها وسط هذا الحشد من الرجال، وقسم آخر اتهموا الشاب بالتحرش بالفتاة عمداً، وآخرون رأوا أن التحرش الذي يتحدث عنه البعض لم يقع، وإنما كان الإحتكاك بين الشاب والفتاة بغير قصد .

#اجنبي_بتبوك_يتحرش_بسعوديه

من يدعي ان الصور مفبركه تفضل بمشاهدة المقطع بالكامل pic.twitter.com/wvEMmdtGUM — شخبوط العالمي (@AbO_RiAnh) September 7, 2020

#اجنبي_بتبوك_يتحرش_بسعوديه عادي ياجماعة الخير هذا اجنبي مو سعودي وبعدين ترى ماتحرش هذا من دون قصد مو نفسكم يالوصخين 👎🏻 pic.twitter.com/8SHHGb96hP — 𝑀𝐴𝑁𝐴𝐿 (@MA6iiii) September 7, 2020

لوتلاحظون ان الحركه مومقصوده من الطرفين وان البنت رجعت ورا بسبب ان الرجل اللي بجنب الامير تقدم عشان قص الشريط ان بعض الظن اثم حرام والله #اجنبي_بتبوك_يتحرش_بسعوديه pic.twitter.com/deLSi6WWK1 — . (@ar1677) September 7, 2020

#اجنبي_بتبوك_يتحرش_بسعوديه

لست مستغربة عادي جدا أراه مع تمكين المرأة

وش جابها وسط الرجال فين الحيا

من جد وش جابها pic.twitter.com/1TZKLhAEcT — هدى القحطاني (@huda_1395) September 7, 2020

#اجنبي_بتبوك_يتحرش_بسعوديه

من الاساس وش جابها بينهم، ع الاقل بالزحمه راح تحس بشي ولا شي، لكن ذا الزق ماقدر يصبر وخرب امها 😠😠 pic.twitter.com/M5ya2Y8SEa — قصي (@GRdN8tOhItJkrpq) September 7, 2020

وطالب مغردون بإعادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي غيّبت عن الساحة السعودية، بعد وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحكم، وأحلّ مكانها “هيئة الترفيه”.