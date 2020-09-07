ريم الشمري
ريم الشمري
الهدهد

“شاهد” الكويتية ريم الشمري التي هبت للدفاع عن وطنها تنفجر غاضبة بعد هذا الاجراء غير المنصف من النيابة العامة

كتب وطن
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هاجمت حكومة بلادها بطريقة غير مُباشرة، بعد إخلاء سبيل من مشاهير غسل الأموال في ‎‎ بكفالة مالية بعد التحقيق معهم بساعات.

 

وقالت الشمري بفيديو رصدته “وطن”: “تم إخلاء سبيلي من في القضية التي رفعت ضدي بسبب الفيديو الذي وجهته للناس التي أساءت إلى وطني، ولأميري الشيخ صباح”.

 

وأشارت ريم إلى أنها ليست حزينة بسبب احتجازها، مضيفة: “هذا الشيء مُشرف وفخر لي، وتم احتجازي يومين لأنني رديت ودافعت عن بلدي، وسوف أستمر وسأبقى أدافع عن وطني ضد المسيئين والفساد والفاسدين”.

 

 

وعلقت ريم بالقول على الفيديو: “والله زمن عجيب أنا علشان دافعت عن اللي أساؤوا للكويت و أميرها انسجنت يومين وطلعت كفالة 500 دينار بعد البهدلة .. وغسالين الاموال يطلعون كفالات .. صج زمن عجيب الله المستعان ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

وكانت النيابة العامة في الكويت، قد أخلت في ساعة متأخرة من أمس الأحد، سبيل الدفعة الأولى من مشاهير السوشيال ميديا المتهمين بغسيل الأموال، الذين خضعوا لتحقيقات ماراثونية منذ ساعات الصباح الأولى بعد استدعائهم من قبل النيابة.

 

وأخلت النيابة سبيل المشاهير وهم سبعة بكفالة مالية بعد أن وجهت إليهم تهمة والإعلان عن منتجات بغير إذن من الجهات المختصة.

 

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية بوقت سابق أسماء المشاهير الذين خضعوا لجلسة التحقيقات اليوم وهم (مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، ونهى نبيل وزوجها).

 

 

وتم استدعاء هؤلاء المشاهير الذين وردت أسماؤهم بقوائم المتهمين بقضية غسيل الأموال التي تصدرت الحديث الإعلامي في الآونة الأخيرة، ومن المرتقب استدعاء بقية المشاهير والمتهمين الآخرين بشكل متتابع للتحقيق معهم.

 

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