“شاهد” الكويتية ريم الشمري التي هبت للدفاع عن وطنها تنفجر غاضبة بعد هذا الاجراء غير المنصف من النيابة العامة

هاجمت الناشطة الكويتية ريم الشمري حكومة بلادها بطريقة غير مُباشرة، بعد إخلاء سبيل من مشاهير غسل الأموال في الكويت‎‎ بكفالة مالية بعد التحقيق معهم بساعات.

وقالت الشمري بفيديو رصدته “وطن”: “تم إخلاء سبيلي من النيابة العامة في القضية التي رفعت ضدي بسبب الفيديو الذي وجهته للناس التي أساءت إلى وطني، ولأميري الشيخ صباح”.

وأشارت ريم إلى أنها ليست حزينة بسبب احتجازها، مضيفة: “هذا الشيء مُشرف وفخر لي، وتم احتجازي يومين لأنني رديت ودافعت عن بلدي، وسوف أستمر وسأبقى أدافع عن وطني ضد المسيئين والفساد والفاسدين”.

و الله زمن عجيب انا علشان دافعت عن اللي اسائوا للكويت و أميرها انسجنت يومين و طلعت كفاله ٥٠٠ بعد البهدلة .. وغسالين الاموال يطلعون كفالات .. صج زمن عجيب الله المستعان ما اقول الا حسبي الله و نعم الوكيل #الكويت #الكويت_أمانة #غسيل_الأموال #الكويت_إلى_أين pic.twitter.com/bzLkSxIjs8 — 🇰🇼 بنت الكويت .. الريم 🇰🇼 (@reem78alsh) September 6, 2020

وعلقت ريم بالقول على الفيديو: “والله زمن عجيب أنا علشان دافعت عن اللي أساؤوا للكويت و أميرها انسجنت يومين وطلعت كفالة 500 دينار بعد البهدلة .. وغسالين الاموال يطلعون كفالات .. صج زمن عجيب الله المستعان ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكانت النيابة العامة في الكويت، قد أخلت في ساعة متأخرة من أمس الأحد، سبيل الدفعة الأولى من مشاهير السوشيال ميديا المتهمين بغسيل الأموال، الذين خضعوا لتحقيقات ماراثونية منذ ساعات الصباح الأولى بعد استدعائهم من قبل النيابة.

وأخلت النيابة سبيل المشاهير وهم سبعة بكفالة مالية بعد أن وجهت إليهم تهمة غسيل الأموال والإعلان عن منتجات بغير إذن من الجهات المختصة.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية بوقت سابق أسماء المشاهير الذين خضعوا لجلسة التحقيقات اليوم وهم (مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، ونهى نبيل وزوجها).

النيابة العامة تخلي سبيل 7 من مشاهير «السوشيال ميديا» بكفالة مالية بعد أن وجهت لهم تهمة غسل الأموال والإعلان عن منتجات بغير إذن من الجهات المختصة pic.twitter.com/77Z6aPUaOC — الراي (@AlraiMediaGroup) September 6, 2020

وتم استدعاء هؤلاء المشاهير الذين وردت أسماؤهم بقوائم المتهمين بقضية غسيل الأموال التي تصدرت الحديث الإعلامي في الآونة الأخيرة، ومن المرتقب استدعاء بقية المشاهير والمتهمين الآخرين بشكل متتابع للتحقيق معهم.

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