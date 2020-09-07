اغتصاب فتاة - تعبيرية
اغتصاب فتاة - تعبيرية
Imageحياتنا

“شاهد” اختطاف واغتصاب فتاة عراقية في جريمة مروّعة!

كتب وطن
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ألقت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية القبض على متهم بجريمة واغتصاب .

وقالت الوزارة، إن وكالة الاستخبارات، حصلت على أمر قضائي لاعتقال المتهم، استنادا إلى شكوى الفتاة، حيث شكلت فريقا للقبض عليه، ونصبت كمينا له بمكان تواجده بمنطقة النهروان في بغداد، حيث تمكنت من ضبطه واعتقاله.

وأشارت إلى أنّ المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية معه، بكل ما نسب إليه من تهم.

وكان الفتاةُ اتهمت شابا بخطفها واغتصابها، قبل إطلاق سراحها بعد ارتكاب جرائمه تلك، على حد قولها.

وكالة الاستخبارات :القبض على متهم اغتصب إحدى الفتيات بعد اختطافها في بغدادبعد ورود شكوى من إحدى الفتيات حول قيام أحد…

Gepostet von ‎وزارة الداخلية العراقية‎ am Montag, 7. September 2020

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