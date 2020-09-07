تركي آل الشيخ زهد في الدنيا بعد تدهور وضعه الصحي.. لا يمكنه التمتع بشيء ويتمنى دفع كل ثروته مقابل عودته طبيعيا

أثار رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، موجة من الجدل بين المتابعين عبر مواقع لتواصل، من خلال تغريدات “غامضة” عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أثارت قلق متابعيه بشأن وضعه الصحي.

ونشر “آل الشيخ” تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الاثنين، قال فيها: “ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع… لشري بدمي غالي ثمنها”.

ليت الصحة والسعادة سلعه تنباع … لشري بدمي غالي ثمنها 👍🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 7, 2020

فيما دون مالك نادي “بيراميدز” في تغريدة ثانية كلمة واحدة ما أثار الجدل بين متابعيه عن وضعه الصحي: “يا رب”.

يارب🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 7, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدات تركي آل الشيخ، متسائلين عن سبب تلك التغريدات تارة، ومتمنين له الشفاء تارة أخرى.

وجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ كان قد سافر مرات عديدة إلى ولاية نيويورك الأمريكية، في رحلة علاج طويلة خلال السنتين الأخيرتين، خضع خلالها لعمليات جراحية متعددة.

وتركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ، هو مستشار حالي في الديوان الملكي السعودي برتبة وزير، ورئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

شغل في وقت سابق رئيس اتحاد العربي لكرة القدم ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وكذلك الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، ومالك نادي بيراميدز المصري السابق، واشتهر بكتابته للشعر الغنائي حيث غنى عديد من المغنين أغان من تأليفه.

وتقابل تصرفات تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، دائما بانتقادات حادة من السعوديين حيث أنه كسر حاجز الأخلاق في السعودية وفتح المراقص والملاهي منذ توليه هيئة الترفيه في مشاهد غريبة على المملكة المحافظة ولم يتخيلها أحد يوما ما في السعودية بأي شكل من الأشكال.

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