إيران “تضبع” الإمارات بهذه الرسالة شديدة اللهجة.. هذا ما توعدت به عيال زايد اذا فكروا اللعب بذيلهم

وجهت إيران، تهديداً صريحاً وشديد اللهجة لدولة الإمارات، يتعلق بأي هجوم إسرائيلي على أراضيها، وذلك حال استهدفت إسرائيل أمن طهران القومي انطلاقاً من الخليج، خاصة بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن عنه الشهر الماضي.

ونقلت قناة “الجزيرة” الإخبارية عن مستشار رئيس البرلمان الإيراني (لم تسمه)، قوله: إن “الإمارات ستكون في دائرة ردنا إذا استهدفت إسرائيل أمننا القومي انطلاقاً من الخليج”.

وأوضح المسؤول الإيراني أن خطوة الإمارات بالتطبيع مع “إسرائيل” تزعزع أمن الخليج، مؤكداً أن “أبوظبي تتحمل مسؤولية ذلك”.

وطالب هذا المسؤول الإمارات بالتراجع عن “تحالفها مع الكيان الصهيوني لتجنب مزيد من الصراعات”، موجهاً حديثه لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قائلاً: “نقول لك وللإمارات ألا يبنوا سياساتهم وقراراتهم بناء على الأوهام”.

وفي وقت سابق، شف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن توصل الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق يُفضي إلى تشكيل تحالف ضد إيران.

ومنذ إعلان بدء التطبيع بين إسرائيل والإمارات، في 13 أغسطس الماضي، شن مسؤولون إيرانيون هجوماً على أبوظبي، فيما وصف المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بـ”الخيانة”.

بدورها قالت الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الاتفاق ليس موجهاً لإيران، كما أنه قرار سيادي على حد وصفها، فيما أبدت دولة الاحتلال “الإسرائيلي” رفضها التهديدات التي أطلقتها إيران ضد الإمارات عقب اتفاقية التطبيع.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الطرفين.

وبذلك تكون الإمارات الدولةَ العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع “إسرائيل”، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

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