أكاديمي إماراتي يفضح “أبرهة الأشرم” الذي بعث في أبوظبي.. هكذا زور ابن زايد مرسوم ولاية العهد قبل وفاة أبيه

شن الأكاديمي والمعارض الإماراتي البارز الدكتور يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، هجوما عنيفا على ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، باعتباره الحاكم الفعلي للإمارات وصاحب قرار التطبيع الخياني مع الكيان المحتل.

وقال “اليوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وصف فيها ابن زايد بـ أبرهة الحبشي مستنكرا قرار التطبيع الخياني:”” لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.. يا أبرهة هذا كلام الله المنزل واهل أبوظبي والإمارات يؤمنون بهذه الآية ايمان راسخ ويصدقون الله ويكذبون امثالك من الذين يوادون من حاد الله ورسوله”

" لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا …." ….يا أبرهة هذا كلام الله المنزل واهل أبوظبي والأمارات يؤمنون بهذه الآية ايمان راسخ ويصدقون الله ويكذبون امثالك من الذين يوادون من حاد الله ورسوله …..تبا لك …ألم تجد من تتحالف معه الا شذاذ الافاق وقتلة الأطفال؟ — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) September 6, 2020

وتابع في هجوم حاد على ولي عهد ابوظبي:”تبا لك ألم تجد من تتحالف معه الا شذاذ الافاق وقتلة الأطفال؟”

هذا وكشف الأكاديمي الإماراتي في تغريدة أخرى كيف سيطر ابن زايد على حكم الإمارات بانقلاب ناعم، وتزويره مرسوم ولاية العهد قبل وفاة أبيه الشيخ زايد.

نقول لأبرهة في أبوظبي انك خنت أبيك بتزويرك مرسوم ولاية العهد وخنت امانتك في حق أبناء أبوظبي عندما سرقتم انت واشقاؤك مئات المليارات من ثروة أبوظبي واجرمت في حق الشعوب عندما قتلتها بثروة ابوظبي وخنت دينك عندما بعت أراض في القدس لليهود واعترفت بحق الصهاينة في فلسطين ..أنك نبتة خبيثة — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) September 6, 2020

ودون ما صه:”نقول لأبرهة في أبوظبي انك خنت أبيك بتزويرك مرسوم ولاية العهد وخنت امانتك في حق أبناء أبوظبي عندما سرقتم انت واشقاؤك مئات المليارات من ثروة أبوظبي واجرمت في حق الشعوب عندما قتلتها بثروة ابوظبي وخنت دينك عندما بعت أراض في القدس لليهود واعترفت بحق الصهاينة في فلسطين ..أنك نبتة خبيثة”

وبحسب الدكتور يوسف فإن ابن زايد سبق أن قال لأحد المسؤولين الأمريكان في ما يتعلق بالحرية ” الشرق الأوسط ليس كاليفورنيا.”

ينقل أن ابرهة قال لأحد المسؤولين الأمريكان في ما يتعلق بالحرية " الشرق الأوسط ليس كاليفورنيا "فماذا تفهمون من هذه الجملة ؟ هل لأن اللصوص من امثاله يخافون الحرية والمساءلة ؟ هل لأن الشعوب غير واعية وهو الذي ليس لديه مؤهل علمي اكثر قدرة منها ؟ هل لأنه متخلف لا يفهم قيمة الحرية؟ — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) September 6, 2020

وتابع موضحا:”فماذا تفهمون من هذه الجملة ؟ هل لأن اللصوص من امثاله يخافون الحرية والمساءلة ؟ هل لأن الشعوب غير واعية وهو الذي ليس لديه مؤهل علمي اكثر قدرة منها ؟ هل لأنه متخلف لا يفهم قيمة الحرية؟”

واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي الخليجية، موجة غضب واسعة بعد إعلان محمد بن زايد عقد اتفاق سلام مزعوم بين الإمارات وإسرائيل.

الاتفاق جعل الإمارات حديث المغردين الخليجيين، وعلى الرغم من دفاع إماراتيين عن توجه قيادتهم وتبريرهم الاتفاق بأنه لصالح فلسطين انبرى خليجيون يهاجمون هذا التوجه؛ معتبرين الاتفاق انتصاراً لـ”إسرائيل” على القضية الفلسطينية.

وبرز العديد من المغردين الإماراتيين الذين يعارضون توجه حكومة بلادهم، مؤكدين وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية، وأن حكومة أبوظبي لا تمثل توجهات الإماراتيين.

والخميس 13 أغسطس 2020، أعلن بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات و”إسرائيل”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اتفقوا على “تطبيع كامل” للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

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