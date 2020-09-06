“يا فلسطيني كُل واصمت”.. “شاهد” سهى عرفات تغوص في الحقارة وتدافع عن ابن زايد وخيانته كأنه محمد الفاتح

عادت سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لإثارة الجدل مجدداً خلال حديث لها عبر قناة “العربية” السعودية حول التطبيع الإماراتي، والموقف الفلسطيني تجاه ابن زايد والإمارات بعد أن وقعت اتفاقية السلام المزعومة مع الكيان الإسرائيلي.

وقالت سهى عرفات خلال حديثها مبررة موقفها الذي جاء دفاعاً عن الإمارات بعد تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي، أن” لما أبو عمار اخذ موقف ووقف مع صدام حسين، 400 ألف فلسطيني من الكويت طردوهم، وصاروا بالمخيمات، هل نريد زعتري ثاني؟”.

وتابعت عرفات:”أنتي بتعرفي أنه في 300 ألف فلسطيني يطعمون ويوفرون كل شيء لمليون فلسطيني، أين نذهب فيهم، كان يقول أبو مازن دائما جملة شهيرة أحبها دائما، “أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”.

وزادت في رسالة منها للرئيس الفلسطيني محمود عباس: “طبعاً أنت يا حبيبنا يا أبو مازن مش مسئول عن الضفة وغزة، مسئول عن 13 مليون فلسطيني”.

وتسبب حديث أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل بموجة من الجدل حولها، من قبل المغردين والمتابعين عبر مواقع التواصل، حيث لم يروق لهم حديث حرم زعيم للشعب الفلسطيني، بهذا الشكل التبريري لتطبيع دولة مع العدو الإسرائيلي.

لم تعرف أن هذه آية فكيف تعرف عدد الفلسطينيين في دول الخليج ؟

بالمختصر تجار القضية لا يريدون حلّا لقضيتهم — عبدالله الهجله (@Abu_Ahmed_11) September 6, 2020

والمعونات بتتسرق عايشين على حس القضيه وما بدهم حلول — Nice (@Nice50652273) September 6, 2020

بعد اللقاء هذا …يبدوا ان المؤامره على فلسطين اشتغلوا عليها عفاريت الانس والجن ..زوجة المناضل ياسر عرفات المسلم والذي يدافع عن فضية المسلمين الاولى ..لا تعرف اية قرآنيه!!!!!!!! — mohammed aldeayan (@mohammed7729) September 6, 2020

وحول ذلك قال أحدهم: “ظهرت منتهى الرمحي في الحوار مشدوهة بلا حراك مستسلمة لسرد سهى عرفات لم تقاطع ولم تناقش ، سهى عرفات تنظّر على حساب الفلسطيني البسيط وهي تعيش على عرش المليارات الخليجية،ساسة الشعب الفلسطيني قادوه منذ القدم إلى هذا الحال الذي يعيشه الآن،أشبعوهم شعارات وأطعموهم ضياع ويلومون الخليج”.

ظهرت @muntaharamahi في الحوار مشدوهة بلا حراك مستسلمة لسرد سهى عرفات لم تقاطع ولم تناقش ، سهى عرفات تنظّر على حساب الفلسطيني البسيط وهي تعيش على عرش المليارات الخليجية،ساسة الشعب الفلسطيني قادوه منذ القدم إلى هذا الحال الذي يعيشه الآن،أشبعوهم شعارات وأطعموهم ضياع ويلومون الخليج — 🇸🇦صالح علي الصعيري🇸🇦 (@LifeSmaiil) September 6, 2020

وكانت سهى عرفات تسببت بموجة جدل كبيرة خلال الأسابيع الماضية، بعد خروجها مدافعة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، في وجه أبناء شعبها، الذين أغضبهم ما قامت به الإمارات من توقيع اتفاقية سلام وتطبيع ثنائي مع الكيان الإسرائيلي، على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن في 13 أغسطس/آب المنصرم توقيع بلادة اتفاقية سلام وصولاً للتطبيع الثنائي مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة تاريخية للدين والوطن والقضية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك