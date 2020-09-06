عبد الرحمن السديس
عبد الرحمن السديس
الهدهد

“شاهد” وثيقة خطيرة تكشف لماذا خلع السديس سرواله للصهاينة ويسبح بحمد ابن سلمان ليل نهار

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة وثيقة أثارت جدلا واسعا عن تعيين ابنة إمام وخطيب الحرم المكي الشريف “عبد الرحمن ”، في وظيفة برئاسة الحرمين، وذلك بالتزامن مع ما يقوم به من حالة تمهيد للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بخطبه التي تبث التصالح والتهادن في نفوس المسلمين تجاه الصهاينة.

 

الوثيقة التي انتشرت على نطاق واسع تثبت توظيف ابنة ، “أميمة” كمساعد إداري في “رئاسة الحرمين” مع والدها.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع الوثيقة المتداولة معتبرين أن عبد الرحمن السديس سار على عهد البيع والتفريط، وتخلى عن مبادئه وقيمه الإسلامية والعربية، من أجل البقاء بمنصبه واستمرار المميزات والسلطة التي يحظى بها.

 

 

 

 

وراجت عبر الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حالة من الغضب الكبير من قبل النشطاء والمتفاعلين تجاه الداعية السعودي عبد الرحمن السديس . عقب خطبة له يوم الجمعة 4 سبتمبر، تحدث فيها عن التعامل مع اليهود. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع جار يهودي حتى جعله يسلم، وأنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي.

شاهد: بلا مصلين .. السديس ينافق من على منبر الحرم المكي ويمهد للتطبيع مع إسرائيل!

وذلك في تمهيد منه وتهيئة للمزاج العام لاستقبال أفكار التي يخطط لها ابن سلمان مع حليفه . الذي أعلنها صراحة قبل أسابيع في أغسطس الماضي بتوقيع بلاده اتفاقية سلام مع . والبدء بتطبيع العلاقات الثنائية بينهم بوصول أول طائرة إسرائيلية لأبو ظبي.

 

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