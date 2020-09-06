تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة وثيقة أثارت جدلا واسعا عن تعيين ابنة إمام وخطيب الحرم المكي الشريف “عبد الرحمن السديس”، في وظيفة برئاسة الحرمين، وذلك بالتزامن مع ما يقوم به السديس من حالة تمهيد للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بخطبه التي تبث التصالح والتهادن في نفوس المسلمين تجاه الصهاينة.

الوثيقة التي انتشرت على نطاق واسع تثبت توظيف ابنة عبد الرحمن السديس ، “أميمة” كمساعد إداري في “رئاسة الحرمين” مع والدها.

« إذا رأيت العالم يُخالط السلطان مُخالطة كثيرة فاعلم أنه لص » السديس يوظف إبنته أميمة كمُساعد إداري في # رئاسة_الحرمين هل هذا جيري ماهر ؟ pic.twitter.com/noohCmOXSi — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) September 6, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع الوثيقة المتداولة معتبرين أن عبد الرحمن السديس سار على عهد البيع والتفريط، وتخلى عن مبادئه وقيمه الإسلامية والعربية، من أجل البقاء بمنصبه واستمرار المميزات والسلطة التي يحظى بها.

الراتب .,.. ، يعني بلاش لوجة الله 😉😏 شكلها قوية الإيمان مثل ابوها الشخ السديس ! — COFFEE (@COFFEE7DAYS) September 6, 2020

لله المشتكى من ظلم الظالمين والوعد عند رب العالمين والله لطالب كل مسؤول ف دولة من أكبر رأس فيهم أخذ شي مو من حقه ….. — حسن (@ayFYHdTpVZRexQv) September 6, 2020

وراجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حالة من الغضب الكبير من قبل النشطاء والمتفاعلين تجاه الداعية السعودي عبد الرحمن السديس . عقب خطبة له يوم الجمعة 4 سبتمبر، تحدث فيها عن التعامل مع اليهود. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع جار يهودي حتى جعله يسلم، وأنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي.

وذلك في تمهيد منه وتهيئة للمزاج العام لاستقبال أفكار التطبيع التي يخطط لها ابن سلمان مع حليفه محمد بن زايد. الذي أعلنها صراحة قبل أسابيع في أغسطس الماضي بتوقيع بلاده اتفاقية سلام مع إسرائيل. والبدء بتطبيع العلاقات الثنائية بينهم بوصول أول طائرة إسرائيلية لأبو ظبي.

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