ثورة في مصر
ثورة في مصر
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هل يطير السيسي “على غفلة” كما حدث مع مبارك في 2011؟.. غضب شعبي غير مسبوق و20 سبتمبر قد يكون ثورة جديدة

كتب وطن
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بالتزامن مع الذكرى الأولى لمظاهرات 20 سبتمبر من العام 2019، شهدت مواقع التواصل في حملة إلكترونية واسعة تطالب المواطنين المصريين بالنزول إلى الشوارع في نفس التاريخ، اعتراضاً على الواقع الذي يعيشه الشعب المصري، ولإسقاط النظام العسكري القائم على حكم البلاد.

 

ودشن المغردون وسماْ بعنوان “#انزل_20_سبتمبر، الذي تصدر في قائمة الوسوم الأكثر تداولاً، وذلك عقب دعوة رجل الأعمال المصري “محمد علي” والذي يتواجد في إسبانيا، للمواطنين المصريين بالنزول إلى الشوارع مجدداً في ذكرى المظاهرات التي حصلت العام الماضي.

 

وحصد الوسم آلاف التغريدات من قبل المتفاعلين عبر تويتر ومواقع التواصل، الذين كتبوا تغريدات غاضبة معبرين عن عزمهم النزول إلى الشوارع بشكل كبير، وداعين كل المواطنين المصريين للمشاركة في تلك المظاهرات التي “ستغير وجه مصر” على حد تعبيرهم.

 

وحول الوسم غرد أحد النشطاء قائلاً: “نازلين باذن الله، نموت  واحنا رجالة، ولا نقعد جنب حريمنا  ف المطب”.

 

أما آخر فاعتبر بأن “السيسي” بات من الواجب أن يتم إسقاطه عن الكرسي، بعد تجاوزاته الخطيرة بنسف بيوت الله في عدد من المحافظات المصرية، وتشريده آلاف الأسر المصرية بهدم بيوتهم دون أي تعويضات.

 

وقال المغرد ما نصّه: “السيسي يرفض التصالح مع الله أصدر السيسي قانون التصالح.. من يدفع لا يهدم بيته.. لكن مساجد الله لا مصالحة معها يصالح البشر وينسى رب البشر.. حسبنا الله”.

 

وانتقد رابع كمية الظلم الذي يتعرض له المصريون، معبراً عن غضبه بتعليق قال فيه: “كفاية ظلم الله ينتقم منكم كل حاجة غالية و مفيش شغل و كمان بتهد للناس بيوتها”.

 

وكان رجل الأعمال المصري محمد علي دعا في العام الماضي المواطنين المصريين للنزول إلى الشوارع والميادين يوم 20 سبتمبر 2019، لإسقاط حكم عبد الفتاح السيسي القائم بالنار والحديد.

 

ووجهت المظاهرات آنذاك بقمع شديد من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، التي اعتقلت العشرات من النشطاء وقمعت كل الذين نزلوا إلى الشوارع.

 

وظهر محمد علي قبل أيام يدعو المصريين لتكرار التظاهر بنفس التاريخ من العام الجاري ضد نظام ، فهل يكون يوم 20 سبتمبر المقبل جديدة في مصر؟.

 

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