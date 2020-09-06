هل يطير السيسي “على غفلة” كما حدث مع مبارك في 2011؟.. غضب شعبي غير مسبوق و20 سبتمبر قد يكون ثورة جديدة

بالتزامن مع الذكرى الأولى لمظاهرات 20 سبتمبر من العام 2019، شهدت مواقع التواصل في مصر حملة إلكترونية واسعة تطالب المواطنين المصريين بالنزول إلى الشوارع في نفس التاريخ، اعتراضاً على الواقع الذي يعيشه الشعب المصري، ولإسقاط النظام العسكري القائم على حكم البلاد.

ودشن المغردون وسماْ بعنوان “#انزل_20_سبتمبر، الذي تصدر في قائمة الوسوم الأكثر تداولاً، وذلك عقب دعوة رجل الأعمال المصري “محمد علي” والذي يتواجد في إسبانيا، للمواطنين المصريين بالنزول إلى الشوارع مجدداً في ذكرى المظاهرات التي حصلت العام الماضي.

بالذكرى الأولى لمظاهرات 20 سبتمبر.. #محمد_علي يطالب بالتظاهر وعزل السيسي عبر وسم #انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/NlvSpt1nT8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 6, 2020

الشيخ مبروك عطيه يخرج عن صمته ..#انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/2WML7pPiFk — ليالي ديسمبر 🌦🌦 (@Ali66300632) September 6, 2020

وحصد الوسم آلاف التغريدات من قبل المتفاعلين عبر تويتر ومواقع التواصل، الذين كتبوا تغريدات غاضبة معبرين عن عزمهم النزول إلى الشوارع بشكل كبير، وداعين كل المواطنين المصريين للمشاركة في تلك المظاهرات التي “ستغير وجه مصر” على حد تعبيرهم.

وحول الوسم غرد أحد النشطاء قائلاً: “نازلين باذن الله، نموت واحنا رجالة، ولا نقعد جنب حريمنا ف المطب”.

نازلين باذن الله

نموت وحنا رجالةه💪 ولا نقعد جنب حريمنا ف المطبخ ¿!! #انزل_20_سبتمبر — هنحرر الاقصى (@PzYktLpBJgKQnNF) September 6, 2020

أما آخر فاعتبر بأن “السيسي” بات من الواجب أن يتم إسقاطه عن الكرسي، بعد تجاوزاته الخطيرة بنسف بيوت الله في عدد من المحافظات المصرية، وتشريده آلاف الأسر المصرية بهدم بيوتهم دون أي تعويضات.

وقال المغرد ما نصّه: “السيسي يرفض التصالح مع الله أصدر السيسي قانون التصالح.. من يدفع لا يهدم بيته.. لكن مساجد الله لا مصالحة معها يصالح البشر وينسى رب البشر.. حسبنا الله”.

السيسي يرفض التصالح مع الله

أصدر السيسي قانون التصالح.. من يدفع لا يهدم بيته.. لكن مساجد الله لا مصالحة معها

يصالح البشر وينسى رب البشر.. حسبنا الله #انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/UWLaB6CgFC — Mohammed Hussain (@Mohamme59529483) September 6, 2020

وانتقد رابع كمية الظلم الذي يتعرض له المصريون، معبراً عن غضبه بتعليق قال فيه: “كفاية ظلم الله ينتقم منكم كل حاجة غالية و مفيش شغل و كمان بتهد للناس بيوتها”.

كفاية ظلم الله ينتقم منكم كل حاجة غالية و مفيش شغل و كمان بتهد للناس بيوتها #انزل_20_سبتمبر — only1 (@only116) September 6, 2020

وكان رجل الأعمال المصري محمد علي دعا في العام الماضي المواطنين المصريين للنزول إلى الشوارع والميادين يوم 20 سبتمبر 2019، لإسقاط حكم عبد الفتاح السيسي القائم بالنار والحديد.

ووجهت المظاهرات آنذاك بقمع شديد من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، التي اعتقلت العشرات من النشطاء وقمعت كل الذين نزلوا إلى الشوارع.

وظهر محمد علي قبل أيام يدعو المصريين لتكرار التظاهر بنفس التاريخ من العام الجاري ضد نظام عبدالفتاح السيسي، فهل يكون يوم 20 سبتمبر المقبل ثورة جديدة في مصر؟.

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