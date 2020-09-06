“إن كيدهن عظيم”.. لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

في جريمة تُجسد الآية “إن كيدهن عظيم”، قامت سيدة لبنانية باستدراج ضحاياها لسلبهم نقودهم بالاتفاق مع زوج ابنتها، بخُطة مُحكمة لا تخطر بالبال.

وتقتضي الخطة استدراج الضحية إلى منزل السيدة من أجل التفاوض على شراء شقة سكنية، وما أن يدخل الزبون إلى الشقة ويتم التعارف حتى تبدأ الحماة بإغواء الرجل بثياب شفافة، ثم يدخل زوج ابنتها فجأة ويُمثل أنّه ضبط حماته بالجرم المشهود ويبدأ بالدفاع عن شرفه، ويتمكن من إجبار الضحية على توقيع شيكات مصرفية بآلاف الدولارات.

وقعت السيدة وصهرها في أيدي الأجهزة الأمنية، حين ورد إتصال هاتفي على رقم المدعي “م.د” من امرأة عرّفت عن نفسها أنّها ترغب بشراء شقّة سكنيّة في محلّة عرمون، وطلبت من المدعي ملاقاتها في شقّتها.

وفي تفاصيل أكثر.. قرع الرجل الباب، وفتحت له الحماة التي كانت بمفردها، وبدأت بإغواء الضيف بثياب شفّافة، وعلى وقع المفاجئة التي شعر بها المدعي، دخل الصهر الى المنزل مدعياً أنّه يحاول الحفاظ على شرفه وعرضه، وقام بضرب المدعي وركله وإجباره على خلع ملابسه وتصويره واحتجازه في الشقة، وأجبره على توقيع شيكات مصرفية بقيمة نصف مليون دولار والإستيلاء على فيزا كارد خاصة به.

وقد كشفت التحقيقات التي أوردتها وسائل إعلام محلية أنه باستجواب الصهر، قال أنّه حضر الى شقته وسمع صراخ حماته، ولما فتح الباب، كان المدعي يحاول الإعتداء عليها فقام بضربه، نافياً أن يكون أجبره على توقيع شيكات، “إنما هناك بعض الشيكات التي أعطيت له من المدعي تسديداً لحساب قديم وأنه لا يملك ما يثبت أقواله”.

وبعد توقيف السيدة “ل.ك” إعترفت أنها على علاقة جنسية بالمدعي وأن صهرها ضبطها بالفعل معه وقام بتصويرهما بوضع مريب، فيما تبين أن الصهر كان يستخدم سيارة زوجته “ع.ش” التي بقيت متوارية عن الأنظار خلال فترة التحقيق.

وتم إحالتهم جميعاً للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي، بعدما اعتبر قاضي التحقيق في جبل لبنان في قراره الظني، أنهم قاموا باستدراج الزبون الضحية عن طريق إيهامه من قبل الحماة برغبتها بشراء شقة لصالح ابنتها، فيما قام الصهر بتصوير المدعي وتكبيله وإرغامه على توقيع العديد من الشيكات والوكالات والإستيلاء على بطاقته المصرفية، معتبرا أن فعل الزوجة والحماة لناحية معاونة “أ.ر” على أفعاله هيّأت الجريمة أو سهّلتها ومنع المحاكمة عن الأخيرتين من جرم إيذاء المدعي.

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