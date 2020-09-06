الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
حياتنا

كويتي “فعلها” مع مواطنة أمام منزلها في منطقة صباح السالم .. والمجني عليها تستنجد بالشرطة!

كتب وطن
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ذكرت صحيفة أنّ مواطنة اتهمت شخصاً “معرفة” .بالاعتداء عليها بالضرب أمام منزلها في منطقة .

وسجّلت المواطنة الكويتية بحق “معرفتها” قضية بالضرب وأرفقت بها تقريراً طبياً صادراً من مستشفى العدان.وفق صحيفة “الراي” المحليّة

وقصدت الشاكية مخفر صباح السالم وأبلغت عن تعرضها للضرب المبرح أمام منزلها الكائن في المنطقة ذاتها من قبل مواطن أدلت ببياناته وأرفقت مع القضية تقريراً طبياً من مستشفى العدان.

وأفاد مصدر أمني أنه تم تسجيل قضية اعتداء بالضرب أحيلت إلى رجال المباحث.

ويجري البحث والتحري عن المتهم للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.

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