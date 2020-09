“كأنها تتجول على الكورنيش”.. “شاهد” ما فعلته امرأة قفزت على جناح الطائرة يصيب الطيار والركاب بالذهول!

View this post on Instagram

YOLCULAR KANAT ÜSTÜNDE YÜRÜYEBİLİR Mİ❓✈️ 📌Eşi ve 2 çocuğuyla Antalya’da tatil yapan kadın, Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 ile ülkesine döndü. 📌Uçağın en arka bölümünde oturduğu öğrenilen kadın, Kiev Boryspil Havalimanı’na inişin ardından, uçaktan inmek için ön kapıya kadar yürümeyi beklemek yerine, acil çıkış kapısını açıp dışarı çıktı. 📌Kanadın üzerinde kısa bir yürüyüş yaparak; hem uçaktaki yolcuları ve kabin ekibini hem de havalimanındaki görevlileri şok etti❗️ 📌Polise bu inanılmaz davranışının nedenini açıklayamayan kadın, sadece “çok sıcaklamıştım ve hava almak istedim” demekle yetindi. 📌Yapılan testlerde kadının kanında alkol ya da uyuşturucu maddeye rastlanmadı. 📌Havacılık emniyeti kurallarını çiğnediği için kural tanımaz yolcu kategorisine giren kadın, havayolu tarafından kara listeye alındı❗️ ✈️KARA LİSTE NEDİR❓ ✈️Havayolları, bazı yolcuları uçuşlarına kabul etmeyebiliyor. ✈️Bunu da güvenlik prosedürlerinin çiğnenmesi; yolcu ve personelini korumak gerekçesiyle yapıyor. ✈️Bu uygulama, rezervasyon sistemi aracılığıyla yönetiliyor. ✈️Kara listedeki yolcu, acente veya diğer satış kanallarından bilet alsa bile, tespit edilerek uçuştan men ediliyor. Bilet ücreti iade ediliyor. ✈️Havayollarına böyle bir karar alma hakkını, bilet alırken otomatik olarak kabul ettiğimiz anlaşma metninin maddeleri arasındaki detaylar ile biz veriyoruz. ✈️Yani biz uçak bileti alırken aslında havayolu ile şartları onların belirlediği bir anlaşma yapıyoruz. ✈️Türkiye’de kara liste uygulamasını ilk olarak #Pegasus başlattı. #aviation #landing #aviationlovers #aviationdaily #aviationworld #unrulypassenger #aviationgeek #aviation4u #ukraineairlines #flyuia #ukraine #ukrainegirl