قاسم سليماني
قاسم سليماني
الهدهد

عبر سلطنة عمان .. ما حقيقة طلب أمريكا من إيران ضرب منطقة غير مأهولة عقب اغتيال سليماني؟

كتب وطن
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ادّعت قناة فضائية تابعة للمعارضة الإيرانية، أنّ مساعد الشئون البحثية في جامعة الدفاع الوطني الإيرانية الجنرال على رضا أفشار كشف عن فحوى رسائل سرية متبادلة بين طهران وواشنطن عقب اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في بغداد.

وبحسب ما ذكرت قناة “كلمة” الإيرانية، فإنّ “الجنرال على رضا أفشار،  كشف عن فحوى رسائل سرية متبادلة بين طهران وواشنطن عقب مقتل قاسم سليماني في بغداد حيث طلبت الولايات من في رسالتها التي أرسلت بها عبر سلطنة عمان، بالسماح لها بضرب منطقة واحدة غير مأهولة بالسكان في الداخل الإيراني لكن الأخيرة رفضت”.

وفي تعليقه على ما أوردته القناة الإيرانية قال حساب “” العماني الشهير إن “ ليست تلغرافاً او جهاز فاكس أو بريد الكتروني لنقل رسائل هزيلة كهذه”.

وأضاف ساخراً: “ربما تتوفر هذه الخدمة التافهة ببعض دول الجوار طوعاً. أما ان تكون السلطنة جزءاً من مسرحية هزلية مبتذلة فهذا لم يحدث ولن يحدث”.

وقال “الشاهين”: “نعلم ان ساحاتنا هي ساحات الكبار ولا يطأها غير الكبار”.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، اغتالت الولايات المتحدة قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي ، بغارة جوية أمريكية على العاصمة العراقية بغداد.

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