عبر سلطنة عمان .. ما حقيقة طلب أمريكا من إيران ضرب منطقة غير مأهولة عقب اغتيال سليماني؟

ادّعت قناة فضائية تابعة للمعارضة الإيرانية، أنّ مساعد الشئون البحثية في جامعة الدفاع الوطني الإيرانية الجنرال على رضا أفشار كشف عن فحوى رسائل سرية متبادلة بين طهران وواشنطن عقب اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في بغداد.

وبحسب ما ذكرت قناة “كلمة” الإيرانية، فإنّ “الجنرال على رضا أفشار، كشف عن فحوى رسائل سرية متبادلة بين طهران وواشنطن عقب مقتل قاسم سليماني في بغداد حيث طلبت الولايات من إيران في رسالتها التي أرسلت بها عبر سلطنة عمان، بالسماح لها بضرب منطقة واحدة غير مأهولة بالسكان في الداخل الإيراني لكن الأخيرة رفضت”.

#ايران |

كشف الجنرال على رضا أفشار، عن فحوى رسائل سرية متبادلة بين طهران وواشنطن عقب مقتل قاسم سليمانى فى بغداد حيث طلبت الولايات من إيران فى رسالتها التى أرسلت بها عبر سلطنة عمان، بالسماح لها بضرب منطقة واحدة غير مأهولة بالسكان فى الداخل الإيرانى لكن الأخيرة رفضت. pic.twitter.com/lQzOEGxF9n — قناة كلمة الفارسية (@kalemeh_a) September 6, 2020

وفي تعليقه على ما أوردته القناة الإيرانية قال حساب “الشاهين” العماني الشهير إن “الامبراطورية العمانية ليست تلغرافاً او جهاز فاكس أو بريد الكتروني لنقل رسائل هزيلة كهذه”.

وأضاف ساخراً: “ربما تتوفر هذه الخدمة التافهة ببعض دول الجوار طوعاً. أما ان تكون السلطنة جزءاً من مسرحية هزلية مبتذلة فهذا لم يحدث ولن يحدث”.

وقال “الشاهين”: “نعلم ان ساحاتنا هي ساحات الكبار ولا يطأها غير الكبار”.

للتنويه

الامبراطورية العمانية ليست تلغرافاً او جهاز فاكس أو بريد الكتروني لنقل رسائل هزيلة كهذه،، ربما تتوفر هذه الخدمة التافهة ببعض دول الجوار طوعاً

اما ان تكون السلطنة جزءاً من مسرحية هزلية مبتذلة

فهذا لم يحدث

ولن يحدث

نعلم ان ساحاتنا هي ساحات الكبار

ولا يطأها غير الكبار https://t.co/vpuMAqX2TO — 🦅الشاهين🦅 الإمبراطورية الراسخة🇴🇲 الشعب الاقوى⚔ (@_FALCON_01) September 6, 2020

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، اغتالت الولايات المتحدة قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بغارة جوية أمريكية على العاصمة العراقية بغداد.