“شاهد” مخابرات أبوظبي فاشلة.. وزعت نفس الكلام على ذبابها لشيطنة اجتماع الفصائل الفلسطينية وهذا اكثر ما أرعبها

بدأت الرياض وأبوظبي بالدفع بذبابها وأبواقها المأجورة للرد على بيان الفصائل الفلسطينية الذي أزعجهم بشهدة، حيث هاجم المرتزق الأردني يوسف علاونة خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته بموقع يوتيوب، محمود عباس والسلطة الفلسطينية، بعد موقفها الرافض للتطبيع الإماراتي مع الكيان الإسرائيلي.

واعتبر المرتزق “علاونة” في كلمته التي رصدتها (وطن) أنه لا فضل لأي فلسطيني قام بتعليم أبناء الخليج العربي بما في ذلك الإمارات، معتبراً بأنها كانت مصالح مشتركة بين الطرفين، حسب زعمه.

وتابع علاونة في حديثه الخبيث مزاعمه بأن الرئيس أبو مازن امتهن كرامة شعبه، حينما اعتذر للكويت في المطار، وحين كان موقفه مناقضاً لموقف عرفات بتأييده لصدام، متسائلاً عن كيفية سماح أبو مازن للأمناء العامين للفصائل بالإساءة للإمارات.

وأضاف متطاولا على أمناء الفصائل الفلسطينية : “كلهم خونة، اللي خاين لسوريا واللي خاين لأردوغان واللي خاين لقطر، أمناء عامين شو؟، مصدقين حالكم، انتو فلسطينيين بدكم تحرروا فلسطين ؟”.

وزاد علاونة مدافعاً عن قرار سيده ابن زايد، بأن الإمارات اتخذت خطوات لحماية نفسها، بإعادة تسليح نفسها لتردع كل الطامعين.

واستمر علاونة قائلاً: “ما في حد في العالم العربي عنده قدرة يحرر فلسطين، ولا في نية لتحرير فلسطين، ما في عندكم الأحواز أهم من فلسطين، أكبر من فلسطين”.

وتابع علاونة شاتماً للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية : “سلوككم مع الإمارات يدل على أنكم “مش رجال” لأنه قضية فلسطين في فلسطين مش بالإمارات”.

ومن ناحيته رد الإعلامي السعودي “المهرج” طلال بن ثنيان، على اجتماع الفصائل الفلسطينية هو الآخر قائلاً، إن الاجتماع حمل إساءة للمملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية والخليجية.

وتابع “بن ثنيان” خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته بيوتيوب ورصدته (وطن): “القضية الفلسطينية ليست قضيتي، هي قضية الفلسطينيين. والقدس له قدسية عندنا، ولكن لما تهدد مكة والمدينة من كلاب إيران بتسيير الطائرات والصواريخ، فالأولى عقائدياً وإسلامياً ودينياً. أن يكون الدفاع بالسعودية وليس مشغول بفلسطين”.

وزاد: “الأحواز أيضاً عربية يا فلسطين، وأكبر من فلسطين، ومحتلة”. واستمر المهرج السعودي مبرراً العلاقة مع الاحتلال بأنه للدفاع عن المملكة من الخطر الإيراني الذي يهددها.

وأضاف الإعلامي السعودي موجهاً الشتائم لأمناء الفصائل الفلسطينية واصفهم بأوصاف بذيئة. وخارجة عن الآداب والاحترام.

وزاد ابن ثنيان، أن هناك تهديد للأمن القومي للدول الخليجية، جراء وجود مئات الآلاف من الفلسطينيين داخل تلك الدول. مؤكدا دعمه لخطوات ابن زايد في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، موضحاً أن حماية أمن الإمارات والسعودية هو بالدرجة الأولى قبل فلسطين وغيرها. والتي أصبحت قضية مهترأة يتاجر بها قياداتها من أجل مصالحهم الخاصة، حسب زعمه.

واتهم ابن ثنيان الفصائل الفلسطينية بعملها لصالح أجندات ضد الشعب الإماراتي والسعودي. مؤكداً أنه لم يعد للقضية الفلسطينية ذلك الصدى الذي يمكنهم من أن يشيطنوا كل إنسان لا يؤيدها.

ويستمر كلا البوقين سواء ابن ثنيان أو علاونة، بممارسة مهمة التطبيل والدفاع عن النظامين السعودي والإماراتي. ولو على حساب ضمير الأمة العربية وعلى حساب القضية الفلسطينية.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وقع اتفاقية سلام تم الإعلان عنها يوم 13 أغسطس الماضي بين الإمارات وإسرائيل. تسببت بموجة غضب عارمة ضده من قبل الأوساط العربية والإسلامية بما فيها الفلسطينية.

واجتمعت الفصائل الفلسطينية كلها في وقت سابق من الأيام الماضية، مؤكدين رفضهم للتطبيع. ومعاداتهم لكل كيان سياسي يقوم على دعم الإسرائيليين ضد حقوق الشعب الفلسطيني في خطوة أثارت غضب الرياض وأبوظبي.

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