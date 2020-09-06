“شاهد” فضيحة جنسية تهزّ مجلس الشورى في البحرين .. والملك يدخل على الخط!!

أطاحت فضيحة جنسية بعضو مجلس الشورى في البحرين خميس الرميحي من المجلس.

جاء ذلك في أعقاب انتشار فيديو يظهره في وضع جنسي مخل بالآداب مع فتاة، حيث أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد 6 سبتمبر 2020، أمراً ملكياً بتعيين وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري عضواً في مجلس الشورى، بدلاً من خميس الرميحي الذي تقدم باستقالته مجبراً.

ولم يتقدم الرميحي باستقالته إلا بعد أسابيع من انتشار الفضيحة الجنسية ، ويبدو أنّه تقدم بها مجبرًا، بعد تداول الفيديو .

وخميس الرميحي فاز بعضوية مجلس النواب عن منطقة جوّ في العام 2006، كما فاز في العام 2010 بعضوية المجلس بالتزكية.

والرميحي من مواليد العام 1955، وكان يعمل حتى تقاعده في 2003 في إدارة شئون الجمارك والموانئ. وكان يشغل منصب رئيس الشئون الإدارية والموظفين.

ملك #البحرين يعفي عضو مجلس الشورى الرميحي بعد تداول فيديو 'أخلاقي' مع فتاة قبل اسبوعين pic.twitter.com/G8QDi2RH4W — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) September 6, 2020

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