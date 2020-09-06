فضيحة جنسية لعضو مجلس الشورى في البحرين خميس الرميحي
فضيحة جنسية لعضو مجلس الشورى في البحرين خميس الرميحي
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“شاهد” فضيحة جنسية تهزّ مجلس الشورى في البحرين .. والملك يدخل على الخط!!

كتب وطن
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أطاحت بعضو في من المجلس.

جاء ذلك في أعقاب انتشار فيديو يظهره في وضع جنسي مخل بالآداب مع فتاة، حيث أصدر   حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد 6 سبتمبر 2020، أمراً ملكياً بتعيين وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري عضواً في مجلس الشورى، بدلاً من خميس الرميحي الذي تقدم باستقالته مجبراً.

ولم يتقدم الرميحي باستقالته إلا بعد أسابيع من انتشار الفضيحة الجنسية ، ويبدو أنّه تقدم بها مجبرًا، بعد تداول الفيديو .

وخميس الرميحي فاز بعضوية مجلس النواب عن منطقة جوّ في العام 2006، كما فاز في العام 2010 بعضوية المجلس بالتزكية.

والرميحي من مواليد العام 1955، وكان يعمل حتى تقاعده في 2003 في إدارة شئون الجمارك والموانئ. وكان يشغل منصب رئيس الشئون الإدارية والموظفين.

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