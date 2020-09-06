خلال عملها داخل سوق تجاري راقي .. هكذا هتك شاب عرض ضابطة كويتية وهذا مصيره

اتهم مواطن كويتي بإهانة ضابطة في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، وكذلك خدش حيائها أثناء تأدية مهام عملها.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أنه تمّ احتجاز المواطن بأحد المخافر بمحافظة الفروانية لعرضه على النيابة العامة.

وقالت الصحيفة إن القضية صنفت تحت عنوان هتك عرض وإهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله.

بحسب مصدر أمني، فإن ضابطة برتبة ملازم أول من مواليد 1994 قالت إنها وفيما تقوم بمهام عملها داخل سوق تجاري راق، وتحديدا في التاسعة مساء، استوقفت شابا نظير سلوك غير لائق، فما كان منه إلا أن قام بإهانتها.

وأضاف المصدر انه تم نقل ملف القضية الى المحقق والذي أخذ بالاستماع الى أقوال المدعية وكذلك أقوال المدعى عليه والذي تم الإمساك به من قبل أمن المجمع .

وخلصت التحقيقات الى أن الواقعة لا تشكل فقط إهانة وإنما أيضا يجب أن تتم إضافة تهمة هتك عرض أنثى.

وقالت الصحيفة انه تم التواصل مع وكيل النائب العام الذي أمر بعرض القضية عليه اليوم الأحد.