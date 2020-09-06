حتى الحيوانات لا تفعلها.. “شاهد” سعودي عديم الرحمة يُعذب طفله “نكاية” بطليقته المصرية!

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضباً واسعاً بين الناشطين، بسبب ما فعله أب سعودي بابنه نكايةً بطليقته المصرية.

بدأت القصة حين نشر أحد الناشطين فيديوهات أثناء تعنيف الأب للطفل الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات، وركله بقدميه وصفعه على وجهه ورأسه عدة مرات، وعلق عليها قائلاً: “صرخة استغاثه من أم من الانبوكس، انا محتاجه مساعدة من كل اللي يشوف البوست ده أنه يشيره”.

وتابع الناشط: “دي استغاثة جاتلي من أم مصرية كانت متجوزة شخص سعودي اسمه حسين محمد علي الحارثي مقيم بشمال الرياض حي العارض، علي روايتها أن الأب أخد منها ابنها بالقوة والتهديد وأجبرها أنها تسلمله الولد في القسم وأخد الولد وسافر بيه وهي مش عارفة تشوف ابنها”.

وأضاف: “بس الأصعب من ده أن الأب بيعذب الولد و بيبعتلها فيديوهات وهو بيضربه كنوع من الاستفزاز و الضغط عليها و هي أكتر من مرة راحت السفارة السعوديه تطلب انهم يساعدوها و محدش قدر يساعدها”.

صرخه استغاثه من أم" من الانبوكس"انا محتاجه مساعده من كل اللي يشوف البوست ده أنه يشيره دي استغاثه جاتلي من ام مصريه… Gepostet von Wagdy M Khaled am Freitag, 4. September 2020

ودشن المغردون هاشتاج #انقذوا_طفل_الرياض_المعنف طالبوا من خلالها مُحاسبة الأب، وإعادة الطفل إلى أحضان والدته، فنشر ناشط صورته مع ابنه وعلق قائلاً: “ياعديم الرجولة الطفل هذا الذي عذبته ألاف الرجال يدفعون ميات الاف للعلاج من اجل ان يحصلون على طفل واحد قبحك الله ياوغد”.

#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف

ياعديم الرجولة الطفل هذا الذي عذبته ألاف الرجال يدفعون ميات الاف للعلاج من اجل ان يحصلون على طفل واحد

قبحك الله ياوغد 😡😡 pic.twitter.com/1AogTZI3id — Ahmed Bassi (@ahmedbassip) September 5, 2020

وعلق أسامة الفرحان: “إذا منتم قد العيال تكفون لا تجيبون عيال وتظلموهم معاكم، وش ذنب الطفل قاعد يتعذب بسبب تخلف ومرض أبوه ؟العيال نعمة الله لا تظلموهم وتجحدون فضل الله عليكم “.

إذا منتم قد العيال تكفون لا تجيبون عيال وتظلموهم معاكم ! 💔

وش ذنب الطفل قاعد يتعذب بسبب تخلف ومرض أبوه .. 😡 ؟؟ العيال نعمة الله لا تظلموهم وتجحدون فضل الله عليكم ..

💔💔 #انقذوا_طفل_الرياض_المعنف pic.twitter.com/9kHV4Y8mw7 — Osama Al-Farhan🇺🇸🇸🇦 (@aakas2000) September 5, 2020

ورفضت أخرى أن تُشبهه حتى بالحيوانات، وكتبت: “طفل م تعدى عمره 5 سنوات تضربه الضرب هذا وبشكل هذا والطفل من كثر البكاء م قدر يوقف حتى ايش القلب هذا اللي عندك انت م تستأهل تكون أب والله لايوفق الأشكال اللي كذا وربي حتى حرام نشبهكم بالحيوانات لان حتى الحيوانات عندها قلب وتحن احسن من بعض الناس”.

طفل م تعدى عمره ٥ سنوات تضربه الضرب هذا وبشكل هذا والطفل من كثر البكاء م قدر يوقف حتى ايش القلب هذا اللي عندك انت م تستأهل تكون أب والله لايوفق الأشكال اللي كذا وربي حتى حرام نشبهكم بالحيوانات لان حتى الحيوانات عندها قلب وتحن احسن من بعض الناس #انقذوا_طفل_الرياض_المعنف pic.twitter.com/V67kzS9oBq — 💛. (@Gh21_1) September 5, 2020

وألقى عبدالكريم باللوم على القوانين، وكتب: “ماراح يتوقف التعنيف دام مافيه نظام واضح وقوانين رادعه ضد المعنفين”.

#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف

ماراح يتوقف التعنيف

دام مافيه نظام واضح وقوانين رادعه ضد المعنفين pic.twitter.com/69pTx5goxt — عبدالكريم (@3_bdulkarim) September 5, 2020

ورجحت سارة التميمي أن الوالد مُتعاطي، وكتبت: “وجهه ما يريح.. يخوّف. ممكن متعاطي ممكن في عقله شي.”.

#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف

وجهه ما يريح.. يخوّف.

ممكن متعاطي ممكن في عقله شي. pic.twitter.com/EuuKXUGxTX — ◾سارة التميمي (@SARA_T_0) September 5, 2020

وفي وقت لاحق، قال مركز بلاغات العنف الأسري إنه تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

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