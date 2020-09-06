الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يتحرش برجل أعمال أردني وهذا ما طالب به فتيات الأردن أن يفعلنه!

لم يتمالك الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف، مقاومة وسامة رجل الأعمال الأردني معتز المناصرة، والذي رشح نفسه لانتخابات مجلس النواب بالأردن.

وكتب بدر خلف تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، قال فيها: “معقولة هذا داخل انتخابات النواب في الاردن؟ بنات الأردن فوزوه تكفون وربي مزز خذ قلبي”.

وتابع: “يا هيك النواب يا بلاش”.

معقوله هذا داخل انتخابات النواب في الاردن؟ 🇯🇴

بنات الاردن فوزوه تكفون وربي مزز خذ قلبي💔

يا هيك النواب يا بلاش 🥺 pic.twitter.com/h0puCT7qhM — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 5, 2020

وأثار المناصرة جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلانه الترشح لانتخاب النواب، ما جعل الفتيات يتغزلن بوسامته، وأخريات يُهاجمن الفئة الأولى مُعتبرين أن مايفعلنه “تحرش”.

ايش في ليه هيك البنات بتغزلوا بصور المرشح معتز المناصرة وكلهم بدهم يروحوا ع الدائرة الخامسة، هاد اسمه تحرش ع فكرة زيه زي لما ننتقد الشباب يلي بكونوا ع صور المذيعات مثلا ف بدنا نروق — روا (@akarua___) September 5, 2020

Fact :

لما بتتغزلي بشخص بتعليق على صفحته ترا ما بتكوني كوول وخفيفة دم لا بالعكس بتكوني كثير مقرفة

واللي بده مثال يفتح صفحة المرشح معتز المناصرة والمشكلة التعليقات اتعدت حدود الغزل 🙂 — 🇯🇴مُـــنـــى🇯🇴 (@mona_hkj) September 4, 2020

من هلأ بحب أبارك لسعادة النائب معتز أحمد المناصرة بالوصول الى مجلس النواب بأصوات جميع البنات 😂

مبدأيا هو هلأ مو بحاجة ليعمل إعلانات البنات كفو و وفو 😂 pic.twitter.com/gb6UOYjd1h — Eman Khaled 🇯🇴⚖️(Lawyer) (@Emankhal1999) August 26, 2020

همه البنات جديد عارفات عن معتز المناصرة !! خير مالهم منسعرات عليه — آيَّةْ أبودلْو (@ayah_abudalo) August 26, 2020

وكان معتز المناصرة قد أعلن عن ترشحه للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الاسراء والدكتوراة الفخرية من الولايات المتحدة الامريكية وأيضا حاصل على شهادة مستشار تطوير أعمال من هارفارد.

وحصل المناصرة أيضاً على لقب سفير السلام الدولي و سفير الشباب سفير 911 التابعة لمديرية الامن العام وراعي رسمي لعدة مبادرات شبابية ومشاريع ريادية وداعم لعدد من المؤسسات والجمعيات المحلية.

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