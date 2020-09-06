أمن قومي.. اعتقال ضابطين كويتيين يعملان بمراكز حساسة قبل تنفيذهما عملية سرية بمساعدة عسكريين ونوابا ومتنفذين

فجرت صحيفة “القبس” الكويتية مفاجأة خطيرة ضمن قضايا الفساد التي ظهرت مؤخرا، بكشفها أن الأجهزة الأمنية الكويتية ألقت القبض اليوم على ضابطين يعملان بمراكز حساسة في البلاد بتهمة خيانة الوطن واستهداف الأمن القومي.

الصحيفة المحلية نقلت عن مصدر أمني، نبأ إلقاء القبض على الضابطين، وإحباط ما تم وصفه بمؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي في البلاد من خلال شبكة واسعة تضم شخصيات بارزة تتعاون مع هذين الضابطين.

وقال المصدر الأمني ”إن النيابة العامة باشرت التحقيقات مع الضابطين بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت عام 2019، وسرباها خارج البلاد“.

وأشار المصدر إلى ”أن الضابطين يعملان ضمن شبكة واسعة تضم عسكريين، ونوابا ومتنفذين، فضلا عن رصد تواصل بينهم وبين أطراف في لندن لم يذكر تفاصيل عنها“.

وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال دفعة واحدة في فترة زمنية قصيرة منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

ومن ضمن القضايا ما عُرف بـ“تسجيلات أمن الدولة“ التي تم تسريبها مؤخرا، والتي تضمنت اتهامات لضباط وقيادات أمنية بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمين بقضية ”الصندوق السيادي الماليزي”.

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