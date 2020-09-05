هتك عرض فتاة
هتك عرض فتاة
حياتنا

وافد عربي بالكويت لم يقاوم شهوته الحيوانية.. جاءته لتنجيد مقعد سيارتها فهتك عرضها عليه!

كتب وطن
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ألقت قوات الأمن في القبض على (33 عاماً)، وذلك بعد اتهامه بخدش حياء عربية أيضاً.

 

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر أمني في نظارة مخفر شرطة الشويخ قوله إن الفتاة توجهت إلى الوافد والذي يعمل في مقاعد السيارات، لعمل لأحد مقاعد سيارتها.

 

وأضاف المصدر أنه خلال اطلاع الوافد على مكان المقعد الذي ترغب في إعادة تنجيده قام بخدش حيائها وهتك عرضها.

 

وجرت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لإعادة الاستماع إلى أقوال طرفي القضية والوصول إلى الحقيقة، ولم يعرف ما إذا كان هناك شهود على ما فعله الوافد أم إن الواقعة لم يرصدها أحد.

 

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