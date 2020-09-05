وافد عربي بالكويت لم يقاوم شهوته الحيوانية.. جاءته لتنجيد مقعد سيارتها فهتك عرضها عليه!

ألقت قوات الأمن في الكويت القبض على وافد عربي (33 عاماً)، وذلك بعد اتهامه بخدش حياء وافدة عربية أيضاً.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر أمني في نظارة مخفر شرطة الشويخ قوله إن الفتاة توجهت إلى الوافد والذي يعمل في تنجيد مقاعد السيارات، لعمل تنجيد لأحد مقاعد سيارتها.

وأضاف المصدر أنه خلال اطلاع الوافد على مكان المقعد الذي ترغب في إعادة تنجيده قام بخدش حيائها وهتك عرضها.

وجرت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لإعادة الاستماع إلى أقوال طرفي القضية والوصول إلى الحقيقة، ولم يعرف ما إذا كان هناك شهود على ما فعله الوافد أم إن الواقعة لم يرصدها أحد.

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