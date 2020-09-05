هل يقصد مفتي السلطنة؟.. مستشار ابن زايد يزيد في بجاحته ويهاجم من ينتقد التطبيع سواء تصريحا أو تلميحا:”صعاليك”

هاجم الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خلال تغريدة له كل المنتقدين لقرار الإمارات الخياني بالتطبيع مع الكيان المحتل ووصفهم بـ”الصعاليك” رغم أنه كان من معارضي التطبيع مع الاحتلال قبل أن تصدر له الأوامر الجديدة من سيده ابن زايد.

وقال “عبد الله” خلال تغريدته التي أثارت جدلاً واسعاً، ورصدتها “وطن”: “سحقا للصعاليك الذين يتطاولون على الإمارات تصريحاً أو تلميحًا”.

وتفاعل عديد من المغردين مع تغريدة المستشار الإماراتي، معبرين عن انتقادهم لأسلوبه في الدفاع عن الخيانة والتطبيع من أجل سيده، ومؤكدين بأن الخلل هو في التطبيع مع إسرائيل، وليس في عداوة مع الإمارات كشعب ودولة.

يامعالى المستشار كل الشعوب العربيه بتعشق الشعب الاماراتى وبتعشق دوله الامارات كل الامر بس انها تختلف سياسيا وفكريا ودينيا مع حاكم الامارات وولى العهد وكل التحيه والتقدير للشعب الاماراتى — 🌹 EBN NAS 🌹 (@HassanTalaat17) September 5, 2020

الأصح سحقًا للصعاليك الذين منحوا الفرصة على طبق من ذهب لهذا وذاك ليتطاولوا على الإمارات!

الأصل في الفعل وليس ردة الفعل يا بروف ولا شو رأيك🤔 — Raghda (@JadRaghda) September 5, 2020

فيما رأى آخرون أن هذا التطاول والهجوم يشمل أيضا مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي، والذي كان من أوائل المعترضين والرافضين لقرار التطبيع وأكد أنه لا مجال للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وأفتى الخليلي في بيان له انتشر على نطاق واسع بوجوب تحرير المسجد الأقصى من دنس الاحتلال، بعد أيام من تطبيع ابن زايد وتوقيعه اتفاقية سلام مع “إسرائيل”.

ومن تلك التعليقات قول أحد المغردين ما نصّه: “هذه ضريبة التطبيع.. وضعتم يديكم في يد الصهاينة.. وبررتم ذلك بالمصلحة تحملوا الرأي الآخر .. فما فعلتموه في عرفنا كعرب جريمة وخيانة فتحملوا نتاج تطبيعكم”.

هذه ضريبة التطبيع..

وضعتم يديكم في يد الصهاينة.. وبررتم ذلك بالمصلحة

تحملوا الرأي الاخر ..

فما فعلتموه في عرفنا كعرب جريمة وخيانة

فتحملوا نتاج تطبيعكم — بن مسعد (@ibnmos3ad) September 5, 2020

وكان مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي أفتى بوجوب تحرير المسجد الأقصى المبارك وما حوله، وأنه إن لم يتسنى للمسلمين تحريره فليس لهم المساومة عليه بأي شكل كان، “بالإشارة لمحمد ابن زايد”، بل أنه عليهم أن يدعوا الأمر للقدر الإلهي ليأتي الله بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب، على حد قوله.

وجاء حديث الخليلي في وقت سابق من الشهر الماضي بعد أيام من إعلان محمد بن زايد توقيع بلاده اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكي، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة تاريخية من ولي العهد الإماراتي، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله.

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