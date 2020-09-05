“هاته ياعلاء”.. “شاهد” علقة موت بـ”الشباشب” لمحامي مصري من زميلاته بعد رحلة “الهشتكة والبشتكة”!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر لحظة تعرض محامي مصري إلى الضرب والإهانة من قبل 7 سيدات ورجل.

ويظهر بالمقطع الذي رصدته “وطن”، سبع سيدات ورجل يُطاردن المحامي، وتصرخ إحداهن “هاته ياعلاء”، ثم ينهال الثمانية عليه بالضرب بالأحذية والأيدي، والشتم بألفاظ نابية، ما أثار جدلاً عبر “السوشيال ميديا”.

علقة موت بـ«الشباشب والأحذية» لمحام مفصول فى المنيا شهد محيط مجمع محاكم المنيا قيام 7 محاميات بالتعدى بالضرب برفقة أقاربهن على محامٍ مفصول يدعى "مصطفى.أ"، باستخدام "الشبشب والأحذية".وكان المحامى المفصول نشر مقطع فيديو على قناته الخاصة انتقد فيها رحلة نظمتها إحدى المحاميات لزيارة pic.twitter.com/8sCI7sf89m — Musaed (@musaed911) September 2, 2020

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية ، فإن الاعتداء حدث في محيط مجمع محاكم المنيا، وأن المعتديات محاميات أيضاً، وسبب الاعتداء يرجع لقيام المحامي بالإساءة لهن والتعرض لهن عبر نشره فيديو على موقع يوتيوب.

وكان المحامي المفصول قد نشر مقطع فيديو على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، انتقد فيها رحلة نظمتها إحدى المحاميات لزيارة المعالم الأثرية، ووصفها بأنها :”رحلة كلها هشتكه وبشتكة ودلع”.

وقال فيها: “مجموعة من المحاميات نظمن رحلة وابتزوا آخرين لدفع مبالغ وجمعوا تبرعات، على أساس أنها رحلة مخصصة للمحاميات، لكن تم اصطحاب غرباء وحدثت تجاوزات مؤسفة هناك”.

الجدير بالذكر أن المحامي الذى شهر بزميلاته، مفصول، وأٌسقط قيده من النقابة العامة بسبب عمله في وظيفة أخرى، وبذلك النقابة ليس لها أي حقوق عليه وهو ليس عليه التزامات، ولن تستطيع معاملته كمحامٍ.

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