أماني الزين
أماني الزين
الهدهد

مطالبات بالكشف عن مصير السعودية أماني الزين بعد اعتقالها قبل 3 أشهر بجدة لنعتها ولي العهد بـ”أبو منشار” 

كتب وطن
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لا تزال المطالبات بالكشف عن مصير الناشطة ” قائمة والتي تم اعتقالها في مايو المنصرم بعد نعتها لولي عهد السعودي بـ”أبو منشار”.

 

وفي هذا السياق كشف حساب “سعوديات معتقلات” بتويتر أنه “لا تزال الأخبار مقطوعة عن ناشطة الإنترنت #أماني_الزين، التي طالتها يد الاعتقال التعسّفي في 17 مايو الماضي من محلّ إقامتها بجدة، على خلفية انتشار مقطع فيديو لها نعتت فيه ولي العهد بـ”أبو منشار“، في إشارة منها إلى اغتيال الصحافي ”جمال خاشقجي“ باستخدام المنشار.

 

 

وكان ذلك حدث خلال خروج الزين عبر بث مباشر مع الناشط المصري المعروف “”، عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

وأوضح حساب “معتقلات سعوديات” ما جرى مع الناشطة أماني الزين بتغريدة ثانية قال فيها: ” شنّت اللجان الإلكترونية التابعة للسلطة حملة شعواء ضد ناشطة الإنترنت #أماني_الزين، لمجرد تعبيرها الحر عن الرأي ضد صاحب السلطة، ثم تبع ذلك قيام جهاز أمن الدولة بدهم منزلها واصطحابها إلى مكان مجهول من غير إبراز أوامر قضائية. يجب على السطات بيان ظروف ومكان أماني وإطلاق سراحها الآن”.

 

 

وكانت عديد من المطالبات قد انطلق للسلطات السعودية بضرورة الافراج عن الناشطة أماني الزين والتي تقبع في السجون منذ ثلاثة أشهر دون ورود أي معلومات عنها لذويها أو لأي جهة حقوقية.

 

فيما دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) السلطات السعودية في مايو الماضي، إلى الكشف عن مصير الناشطة #أماني_الزين في ظل توارد تقارير عن اعتقالها من منزلها في جدة بعد حملة تحريض استهدفتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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