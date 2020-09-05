مطالبات بالكشف عن مصير السعودية أماني الزين بعد اعتقالها قبل 3 أشهر بجدة لنعتها ولي العهد بـ”أبو منشار”

لا تزال المطالبات بالكشف عن مصير الناشطة السعودية “أماني الزين” قائمة والتي تم اعتقالها في مايو المنصرم بعد نعتها لولي عهد السعودي محمد بن سلمان بـ”أبو منشار”.

وفي هذا السياق كشف حساب “سعوديات معتقلات” بتويتر أنه “لا تزال الأخبار مقطوعة عن ناشطة الإنترنت #أماني_الزين، التي طالتها يد الاعتقال التعسّفي في 17 مايو الماضي من محلّ إقامتها بجدة، على خلفية انتشار مقطع فيديو لها نعتت فيه ولي العهد بـ”أبو منشار“، في إشارة منها إلى اغتيال الصحافي ”جمال خاشقجي“ باستخدام المنشار.

لا تزال الأخبار مقطوعة عن ناشطة الإنترنت #أماني_الزين، التي طالتها يد الاعتقال التعسّفي في 17 مايو الماضي من محلّ إقامتها بجدة، على خلفية انتشار مقطع فيديوي لها نعتت فيه ولي العهد بـ”أبو منشار“، في إشارة منها إلى اغتيال الصحافي ”جمال خاشقجي“ باستخدام المنشار. pic.twitter.com/pSy9RD8akI — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) September 3, 2020

وكان ذلك حدث خلال خروج الزين عبر بث مباشر مع الناشط المصري المعروف “وائل غنيم”، عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتقال الناشطة السعودية #أماني_الزين على رأي 🇸🇦

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أماني وصفت ولي العهد السعودي بـ أبو منشار

وهو الوصف الذي أطلقته صحيفة The New York Times على ولي العهد بقولهم عنه Mr. Bone Saw

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وكعادة الذباب القذر أشعل هاشتاق #اماني_الزين_تسئ_لولي_العهد والذي أدى بها الى ظلمات مملكة المنشار pic.twitter.com/uhVTN2VWFD — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) May 28, 2020

وأوضح حساب “معتقلات سعوديات” ما جرى مع الناشطة أماني الزين بتغريدة ثانية قال فيها: ” شنّت اللجان الإلكترونية التابعة للسلطة حملة شعواء ضد ناشطة الإنترنت #أماني_الزين، لمجرد تعبيرها الحر عن الرأي ضد صاحب السلطة، ثم تبع ذلك قيام جهاز أمن الدولة بدهم منزلها واصطحابها إلى مكان مجهول من غير إبراز أوامر قضائية. يجب على السطات بيان ظروف ومكان أماني وإطلاق سراحها الآن”.

شنّت اللجان الإلكترونية التابعة للسلطة حملة شعواء ضد ناشطة الإنترنت #أماني_الزين، لمجرد تعبيرها الحر عن الرأي ضد صاحب السلطة، ثم تبع ذلك قيام جهاز أمن الدولة بدهم منزلها واصطحابها إلى مكان مجهول من غير إبراز أوامر قضائية. يجب على السطات بيان ظروف ومكان أماني وإطلاق سراحها الآن. — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) September 3, 2020

وكانت عديد من المطالبات قد انطلق للسلطات السعودية بضرورة الافراج عن الناشطة أماني الزين والتي تقبع في السجون منذ ثلاثة أشهر دون ورود أي معلومات عنها لذويها أو لأي جهة حقوقية.

فيما دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) السلطات السعودية في مايو الماضي، إلى الكشف عن مصير الناشطة #أماني_الزين في ظل توارد تقارير عن اعتقالها من منزلها في جدة بعد حملة تحريض استهدفتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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