مطالبات بالكشف عن مصير السعودية أماني الزين بعد اعتقالها قبل 3 أشهر بجدة لنعتها ولي العهد بـ”أبو منشار” 

لا تزال المطالبات بالكشف عن مصير الناشطة السعودية “أماني الزين” قائمة والتي تم اعتقالها في مايو المنصرم بعد نعتها لولي عهد السعودي محمد بن سلمان بـ”أبو منشار”.

وفي هذا السياق كشف حساب “سعوديات معتقلات” بتويتر أنه “لا تزال الأخبار مقطوعة عن ناشطة الإنترنت #أماني_الزين، التي طالتها يد الاعتقال التعسّفي في 17 مايو الماضي من محلّ إقامتها بجدة، على خلفية انتشار مقطع فيديو لها نعتت فيه ولي العهد بـ”أبو منشار“، في إشارة منها إلى اغتيال الصحافي ”جمال خاشقجي“ باستخدام المنشار.

وكان ذلك حدث خلال خروج الزين عبر بث مباشر مع الناشط المصري المعروف “وائل غنيم”، عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتقال الناشطة السعودية #أماني_الزين على رأي 🇸🇦

..

أماني وصفت ولي العهد السعودي بـ أبو منشار

وهو الوصف الذي أطلقته صحيفة The New York Times على ولي العهد بقولهم عنه Mr. Bone Saw

..

وكعادة الذباب القذر أشعل هاشتاق #اماني_الزين_تسئ_لولي_العهد والذي أدى بها الى ظلمات مملكة المنشار pic.twitter.com/uhVTN2VWFD

— Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) May 28, 2020