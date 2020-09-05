“شاهد” ماذا فعل مراهقون كويتيون بوافد مصري اختلوا به لوحده في محل تجاري!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق اعتداء مراهقين كويتيين على شاب مصري في محل للألعاب بمتجر في منطقة الفحيحيل بالكويت.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة دخول المراهقين وخلفهم آخر يوثق المشهد، إلى متجر الألعاب، وتوجهوا مباشرة إلى الشاب المصري، وبدأوا النقاش معه على خلفية مشكلة سابقة.

ولم يكد للشاب المصري أن يُبرر لهم ما حدث، حتى باغته أحدهم بلطمة قوية أسقطته فوراً، واستمر الشاب الكويتي بضربه وانضم إليه صديقه، والثالث يقوم بالتصوير.

وفجرت الحادثة موجة جدل جديدة حول الأزمة في العلاقات بين الكوتيين والمصريين المقيمين في الدولة، وبينما عبر بعض ناشطون عن سعادتهم بتعرض المصري للضرب، رأى آخرون أن تصرف المراهقين غير مسؤول ويجب محاسبتهم.

والله رجال ضربة المصري حلال تسلم يمناه🌺🌺🌺🌺 — كيميائي (@Chmistry_2020) September 5, 2020

احنا مش قلقانين علي اولادنا …حق المصري هيرجع … — السيسي رئيسي (@allgalal1) September 5, 2020

يستاهل ما جاه ،، وانا مستعد ادفع الغرامه عن الشباب و اتعاب المحامي عنهم كفوووو عليهم — سكريات (@SKABTNT) September 5, 2020

الدفاع عن الشرف واجب شرعي ،

كل دول العالم تعطي تعليمات لرعاياها المتوجهين الى دول أخرى للعمل فيها اولزيارتها عن الخطوط الحمراء ناهين عن تجاوزها حتى لا يقعون بالمحضور ..والكل يعرف إن الكويت بلد اسلامي عربي خليجي له خصوصيته .. بس للأسف كثر المستهترين !! الله يعين عيالنا — Hussin sh Alfdhli (@HAlfdhli) September 5, 2020

لو كويتي ينضرب في مصر جان قامت القيامة ،،، شعب الله المختار ،،، للاسف وين القانون وين الامن ،،، هذا الرجل مستثمر ويدير عمل تجاري في بلدكم — 🇦🇪د.احمد الشامسي🇦🇪 (@DRAHMEDALNOMAN) September 5, 2020

قمه الاستهتار وقلة الادب والتشهير ، #وزارة_الداخلية وقفوا هذا العبث والاستهتار من قبل المراهقين والتشهير والتعدي على الغير — M.ALMASHAAN🇰🇼 (@kuwaity______Q8) September 5, 2020

تصرف غير مسئول وعلي وزارة الداخلية إيقاف هذا العبث وتطبيق القانون علي المتجاوزين علي الوافدين وغيرهم هذا التصرف يسئ للكويت . اللي حصل عيب — الشامخ (@alshami5_q8) September 5, 2020

تصرفه مرفوض تماما يوجد اجهزة حكومية لضبط كلما هو خطا — عبدالله عبدالمجيد (@ABDULLAHHOSSAI3) September 5, 2020

دولة الديمغراطية ومجلس الامة ما فيها قانون ،،،، ما فيها امن

للاسف لن تتطور الكويت — 🇦🇪د.احمد الشامسي🇦🇪 (@DRAHMEDALNOMAN) September 5, 2020

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، واقعة الاعتداء على شاب مصري يعمل “كاشير” في جمعية صباح الأحمد، من قبل مواطن كويتي، مما جعل النيابة العامة في مصر تستنفر وتصدر بيانا أكدت خلاله أن إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تتابع تحقيقات واقعة التعدي.

فيديو / الاعتداء على كاشير جمعية صباح الأحمد التعاونية. pic.twitter.com/69h2tJCPWl — المجلس (@Almajlliss) July 26, 2020

الجدير بالذكر أن مصادر أمنية وقضائية كويتية كانت قد حذرت من استفحال ظاهرة إهانة المقيمين وتحميلهم مسؤولية أزمة كورونا وتجارة الإقامات.

وما يضاعف القلق لدى دوائر كويتية حريصة على سمعة البلد وعلاقاته الخارجية، محاولة بعض الأطراف الاستثمار في حالة القلق من انتشار وباء كورونا للضغط على جاليات بعينها.