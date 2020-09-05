كويتيون يعتدون على وافد مصري
كويتيون يعتدون على وافد مصري
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“شاهد” ماذا فعل مراهقون كويتيون بوافد مصري اختلوا به لوحده في محل تجاري!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق على شاب مصري في محل للألعاب بمتجر في منطقة بالكويت.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة دخول المراهقين وخلفهم آخر يوثق المشهد، إلى متجر الألعاب، وتوجهوا مباشرة إلى الشاب المصري، وبدأوا النقاش معه على خلفية مشكلة سابقة.

ولم يكد للشاب المصري أن يُبرر لهم ما حدث، حتى باغته أحدهم بلطمة قوية أسقطته فوراً، واستمر الشاب الكويتي بضربه وانضم إليه صديقه، والثالث يقوم بالتصوير.

وفجرت الحادثة موجة جدل جديدة حول الأزمة في العلاقات بين الكوتيين والمصريين المقيمين في الدولة، وبينما عبر بعض ناشطون عن سعادتهم بتعرض المصري للضرب، رأى آخرون أن تصرف المراهقين غير مسؤول ويجب محاسبتهم.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، واقعة الاعتداء على شاب مصري يعمل “كاشير” في جمعية صباح الأحمد، من قبل مواطن كويتي، مما جعل النيابة العامة في مصر تستنفر وتصدر بيانا أكدت خلاله أن إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تتابع تحقيقات واقعة التعدي.

الجدير بالذكر أن مصادر أمنية وقضائية كويتية كانت قد حذرت من استفحال ظاهرة إهانة المقيمين وتحميلهم مسؤولية أزمة كورونا وتجارة الإقامات.

وما يضاعف القلق لدى دوائر كويتية حريصة على سمعة البلد وعلاقاته الخارجية، محاولة بعض الأطراف الاستثمار في حالة القلق من انتشار وباء كورونا للضغط على جاليات بعينها.

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