“شاهد” ما فعله مواطن إماراتي “مثله الأعلى ابن زايد” وحاز على إعجاب المتحدث باسم نتنياهو:”ما أجمله”

نشر “أوفير جندلمان” المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يوثق قيام مواطن إماراتي، بعزف نشيد الاحتلال الوطني المزعوم ما أثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل.

المواطن الإماراتي وبحسب المقطع الذي نشره “جندلمان” ورصدته “وطن” كان يعزف موسيقى النشيد “الوطني الإسرائيلي” “هاتيكفا”، أو الأمل باللغة العربية، على الآلة الموسيقية المزمار أو “الشبابة”.

هذا هو رمز السلام! مواطن إماراتي يعزف النشيد الوطني الاسرائيلي "هاتيكڤا") (الأمل) على المزمار وما أجمل عزفه! pic.twitter.com/UretOJHzEc — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 5, 2020

وعلق جندلمان على المقطع بعد نشره عبر حسابه بالقول: “هذا هو رمز السلام، مواطن إماراتي يعزف النشيد الوطني الإسرائيلي “هاتيكفا” الأمل، على المزمار، وما أجمل عزفه.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء عبر تويتر مع مقطع الفيديو، معبرين عن امتعاضهم واستيائهم من حالة الانحطاط التي وصل لها بعض المواطنين في الإمارت.

خيبة الله عليك …!! — ghassan (@ghassan96744515) September 5, 2020

الشخصية الاماراتية كانت غائبة على السوشال ميديا والعرب بغالبيتهم ليس لديهم اصدقاء من الامارات لذلك الجميع مصدوم من اذلالهم وانعدام الكرامة عندهم ؟ — Ahmed Muhana (@AlkassSmsm1) September 5, 2020

ويأتي هذا المقطع بالتزامن مع وصول أول طائرة إسرائيلية تحمل وفداً على رأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره، وذلك في أول رحلة تطبيعية بين إسرائيل والإمارات، بعد توقيع اتفاقية السلام بينهما والاعلان عنها في 13 أغسطس الماضي.

واعتبرت القيادة الفلسطينية خطوة محمد ابن زايد ولي عهد أبو ظبي بتوقيع اتفاقية السلام بلا أي ثمن ولا حتى المطالبة بدولة فلسطينية وفق المبادرة العربية، هي خيانة تاريخية للقضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى ولدماء شهداء العرب والمسلمين في معاركهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت القيادة الفلسطينية من الإمارات بضرورة التراجع عن تلك الخطوة التي مثلت طعنة في ظهر القضية الفلسطينية ونضال شعبها الممتد لعقود في وجه الاحتلال.

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