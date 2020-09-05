مواطن إماراتي
مواطن إماراتي
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“شاهد” ما فعله مواطن إماراتي “مثله الأعلى ابن زايد” وحاز على إعجاب المتحدث باسم نتنياهو:”ما أجمله”

كتب وطن
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نشر “أوفير جندلمان” المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يوثق قيام ، بعزف نشيد الاحتلال الوطني المزعوم ما أثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل.

 

المواطن الإماراتي وبحسب المقطع الذي نشره “جندلمان” ورصدته “وطن” كان يعزف موسيقى النشيد  “الوطني الإسرائيلي” “هاتيكفا”، أو الأمل باللغة العربية، على الآلة الموسيقية المزمار أو “الشبابة”.

 

 

وعلق جندلمان على المقطع بعد نشره عبر حسابه بالقول: “هذا هو رمز السلام، مواطن إماراتي يعزف النشيد الوطني الإسرائيلي “هاتيكفا” الأمل، على المزمار، وما أجمل عزفه.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء عبر تويتر مع مقطع الفيديو، معبرين عن امتعاضهم واستيائهم من حالة الانحطاط التي وصل لها بعض المواطنين في الإمارت.

 

 

 

ويأتي هذا المقطع بالتزامن مع وصول أول طائرة إسرائيلية تحمل وفداً على رأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره، وذلك في أول رحلة تطبيعية بين والإمارات، بعد توقيع اتفاقية السلام بينهما والاعلان عنها في 13 أغسطس الماضي.

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية خطوة محمد ابن زايد ولي عهد أبو ظبي بتوقيع اتفاقية السلام بلا أي ثمن ولا حتى المطالبة بدولة فلسطينية وفق المبادرة العربية، هي خيانة تاريخية للقضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى ولدماء شهداء العرب والمسلمين في معاركهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وطالبت القيادة الفلسطينية من بضرورة التراجع عن تلك الخطوة التي مثلت طعنة في ظهر القضية الفلسطينية ونضال شعبها الممتد لعقود في وجه الاحتلال.

 

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