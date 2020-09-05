زياد المسفر
زياد المسفر
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“شاهد” سعوديون لم يتمالكوا أنفسهم عندما رأوا عارض الازياء زياد المسفر أمامهم.. تحرشوا به بالشارع وعلموه معنى الرجولة!

كتب وطن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة تعرض عارض الأزياء السعودي إلى واعتداء من قبل مجموعة شباب سعوديين في مكان عام.

 

وظهر المسفر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يحاول الهروب وخلفه عشرات الشباب السعوديين الذين يسخرون من مظهره الذي يُشبه النساء، وقام أحدهم بجذبه من شعره الطويل، فيحاول صديق زياد الدفاع عنه، إلا أنه يعجز أمام هذا التجمهر الكبير.

 

وألقى المغردون باللوم على زياد المسفر لتشبهه بالنساء في حركاته وملابسه وشعره، حتى أنه قام بالرد على هذا الاستهزاء بوصلة رقص.

 

ونشر زياد المسفر مقطع من أغنية الهيب هوب “طرشوله” والتي يغنيها كوين جي، وظهر وهو يرقص على كوبليه من الأغنية تقول كلماتها: “خلك في السما فوق فوق واترك القاع بس للقاع” في إشارة منه إلى أنه لم يتأثر.

 

وأطلق المغردون لقب “بدر خلف النسخة ” على زياد المسفر، وذلك لتقديمهما نفس المحتوى والتشبه بالنساء.

 

وكان الإماراتي بدر خلف من المعلقين على الفيديو، حيث غرد على هاشتاج #زياد، قائلاً: “يما يعني لو جيت بيصير لي زيه؟”.

 

الجدير بالذكر أن زياد المسفر (25 عاماً)، واحد من أبرز عارضي الأزياء المشهورين بالسعودية، ويقوم زياد بعرض الأفكار التي يؤمن بها من خلال حساباته عبر السوشيال ميديا، والتي نثير غضب السعوديين، خاصة أنه يدعو الشباب إلى التمرد على أعراف وتقاليد المجتمع والعائلة، وفعل ما يحلو لهم دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

 

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