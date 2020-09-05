“شاهد” سعوديون لم يتمالكوا أنفسهم عندما رأوا عارض الازياء زياد المسفر أمامهم.. تحرشوا به بالشارع وعلموه معنى الرجولة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة تعرض عارض الأزياء السعودي زياد المسفر إلى تحرش واعتداء من قبل مجموعة شباب سعوديين في مكان عام.

وظهر المسفر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يحاول الهروب وخلفه عشرات الشباب السعوديين الذين يسخرون من مظهره الذي يُشبه النساء، وقام أحدهم بجذبه من شعره الطويل، فيحاول صديق زياد الدفاع عنه، إلا أنه يعجز أمام هذا التجمهر الكبير.

وألقى المغردون باللوم على زياد المسفر لتشبهه بالنساء في حركاته وملابسه وشعره، حتى أنه قام بالرد على هذا الاستهزاء بوصلة رقص.

زياد المسفر يتعرض للمضايقة من اشخاص اثناء خروجه اليوم. pic.twitter.com/IqRjsE6IjO — Celebs Zone (@CelebsZo) September 3, 2020

ونشر زياد المسفر مقطع من أغنية الهيب هوب “طرشوله” والتي يغنيها كوين جي، وظهر وهو يرقص على كوبليه من الأغنية تقول كلماتها: “خلك في السما فوق فوق واترك القاع بس للقاع” في إشارة منه إلى أنه لم يتأثر.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه معليك منهم استمر ياقاهرهم 😍😂😂 pic.twitter.com/6drEiJsMnz — ℝ𝕠𝕒𝕒 (@rooa1777) September 4, 2020

وأطلق المغردون لقب “بدر خلف النسخة السعودية” على زياد المسفر، وذلك لتقديمهما نفس المحتوى والتشبه بالنساء.

هم بناتنا مخفات ولاانا ماعندي احساس ولاكيف كل مادخل تاق لمشهور القاهم يدافعون عنه وخاقين معه كنه من بقية اهلهم شسالفه في احد مثلي ماهو فانز لاحد ولااطلع من كوكبكم لان الوضع مايطمن 😂😂😂😂🙆🏼🙆🏼🙆🏼🙆🏼 #زياد_المسفر pic.twitter.com/WEEHsKHxNM — بنت فلااان (@bnt_t2020) September 2, 2020

#زياد_المسفر

يناس كميييييييييييية طاقة ايجابيه اكثر انسان يعجبني سناباته الله يسعده يارب قد ماهو قاعد يسعد الناس 😂😭🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/s3DIckGKmE — rawan🦋 (@roro15535216) September 2, 2020

#زياد_المسفر شوفو الظرافه واللطافه والله انه يوسع الصدر pic.twitter.com/6JQqSu9hkw — نور (@NOR44444444) September 2, 2020

وكان الإماراتي بدر خلف من المعلقين على الفيديو، حيث غرد على هاشتاج #زياد، قائلاً: “يما يعني لو جيت الرياض بيصير لي زيه؟”.

#زياد

يما يعني لو جيت الرياض بيصير لي زيه ؟ — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 4, 2020

الجدير بالذكر أن زياد المسفر (25 عاماً)، واحد من أبرز عارضي الأزياء المشهورين بالسعودية، ويقوم زياد بعرض الأفكار التي يؤمن بها من خلال حساباته عبر السوشيال ميديا، والتي نثير غضب السعوديين، خاصة أنه يدعو الشباب إلى التمرد على أعراف وتقاليد المجتمع والعائلة، وفعل ما يحلو لهم دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

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