جمال ريان يفضح مخطط ابن زايد والسيسي “الخبيث” ضد فلسطين ويوجه لهما هذه النصيحة ومعهما ابن سلمان

طالب الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، دولة الإمارات والدول التي “تفكر بالتطبيع” مع الكيان الإسرائيلي، أن تعيد حساباتها جيداً وأن تقرأ ما جاء في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

“ريان” وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها “وطن” دون ما نصه: ” أتمنى على الإمارات والدول التي تفكر بالتطبيع مع إسرائيل قبل الحل أن تقرأ جيدا ما جاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الختامي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية”

اتمنى على الامارات والدول التي تفكر بالتطبيع مع اسرائيل قبل الحل أن تقرأ جيدا ما جاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الختامي للامناء العامين للفصائل الفلسطينية،وان تحسب مئة الف حساب لما ورد فيه من قرارات. نقطة في آخر السطر #الخليج #فلسطين #مصر #الامارات #السعودية #البحرين pic.twitter.com/TXpjgRtoDh — جمال ريان (@jamalrayyan) September 5, 2020

وتابع محذرا هذه الدول:”وان تحسب مئة ألف حساب لما ورد فيه من قرارات. نقطة في آخر السطر”.

وشن جمال ريان في تغريدات أخرى له هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، متهما إياه بالتآمر على القضية الفلسطينية ومحاباة إسرائيل مقابل تثبيت حكمه الانقلابي.

تبا لك ولعرشك ، من اجله خنت مصر وفلسطين، تحالفت مع اعداء الامة لمحاربة الاسلام ، وتآمرت على حلم تقرير المصير للشعوب العربية ،لطخت يديك بدماء المصرين والفلسطينيين ،كونت حزبا من الفجار لمحاصرة قطر ، ثم ادخلت اسرائيل الخليج ، وخرجت انت من امة الاسلام، يا للعار #مصر pic.twitter.com/s9IK0vGXOK — جمال ريان (@jamalrayyan) September 5, 2020

واتهم “ريان” أيضا السيسي وابن زايد وابن سلمان، بأنهم يخططون لطرد دولة فلسطين من جامعة الدول العربية، وإدخال اسرائيل بدلا منها بصفة مراقب.

السيسي وبن زايد وبن سلمان ، يخططون لطرد دولة فلسطين من جامعة الدول العربية ، وإدخال اسرائيل بدلا منها بصفة مراقب ، فكيف تردون عليهم #مصر #فلسطين #الخليج #المغرب_العربي #العراق #سوريا pic.twitter.com/zNxX3uK0tN — جمال ريان (@jamalrayyan) September 5, 2020

وكانت الفصائل الفلسطينية المجتمعة برئاسة محمود عباس، في بيروت ورام الله، أكدت رفضها المطلق لجميع المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتها الوطنية، وتجاوز حقوقها المشروعة.

وعبر المجتمعون في بيانهم الختامي عن إدانة كل مظاهر التطبيع مع الاحتلال، معتبرين ذلك طعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.

ودعت القيادة الفلسطينية الشعب العربي والإسلامي وأحرار العالم للتصدي بكل ما أوتوا من قوة لهذه المخططات، فيما ناقش اجتماع الأمناء العامين قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك المخططات، وتوافقوا أيضاً على وسائل وآليات النضال لمواجهة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.

وجدد المجتمعون تأكيدهم على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة، وفي هذه المرحلة “نتوافق على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعاً عن حقوقنا المشروعة لمواجهة الاحتلال”.

وقال البيان الختامي إنه “من أجل تحقيق أهدافنا الإستراتيجية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، يتوجب علينا الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية، وفي هذا السياق، وكشعب واحد وموحد، نعيش في وطنٍ حرٍ واحد، توافقنا على ضرورة أن نعيش في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، في إطار من التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولةٍ وفق المعايير الدولية”.

وشدد المجتمعون أيضا على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، مؤكدين بأنه لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية عقب اجتماعها تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع، تقدم رؤية إستراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار م. ت. ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني.

كما تم التوافق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.

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