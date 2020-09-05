عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي
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بعد أن ملأ مصر عدلا.. رجل أعمال مصري يكشف أوجه الشبه بين السيسي وعمر بن الخطاب!

كتب وطن
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يستمر أشرف السعد رجل الأعمال المصري الهارب، في منافقة النظام المصري وممارسة التهليل و”التطبيل” لرئيسه عبد الفتاح ، إلا أنه هذه المرة قفز عالياً في تطبيلته، ليشبه عبد الفتاح بالفاروق .

 

وقال “السعد” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر رصدتها “وطن”، ما نصّه: “ما وجه الشبه بين الفاروق عمر بن الخطاب وبين عبد الفتاح #السيسي ؟ ”

 

 

ليجيب على نفسه ويقول مشبها السيسي بالفاروق في تغريدة اثارت سخرية واسعة: “الفاروق عندما سمع صوت الأطفال تبكي من ألم الجوع ذهب واحضر لهم الطعام بنفسه وجلس حتى شبعوا وانصرف والرئيس السيسي عندما شاهد السيدة المصرية تتألم من وجع المرض تكفل بعلاجها فورا وقال لها كل طلباتك أوامر وهنا نجد الشبه”.

 

وتسببت تغريدة السعد بحالة غضب كبيرة بين المغردين والمتابعين لصفحته، والذين اعتبروا أن حديثه مزعج ومستفز حتى لمناصري السيسي، وليس لخصومه فقط.

 

 

 

وعلق أحد المغردين عليه بالقول: “ياخي لايجوز المدح والمبالغة في الثناء هذا يعتبر خراب للحاكم. إذا فيه وحده شبعت فيه آلاف جياع. ولا نشبه بالصحابة وعمر نحن وين وهم وين”.

 

 

ويشار إلى أن اشرف السعد لا يتوقف عن التطبيل للسيسي بتغريدات مبالغ فيها جعلته محل سخرية دائمة من قبل النشطاء، وسبق أن شبه السيسي أيضا بالخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز المشهور بالصلاح والعدل.

 

وأشرف السعد من الأسماء التي لمعت في بداية التسعينات، وكان من أصحاب شركات الأموال التي عرفت في ذاك الوقت باسم ” شركات توظيف الأموال الإسلامية” وكانت شركته تحمل اسم “شركة السعد”.

 

وقبض على السعد في العام 1991، بتهمة تهريب أموال المودعين إلى الخارج وعدم استثمارها في مشاريع قوية، كما كانت تؤكد دعاية هذه الشركات وباقي الشركات التي ظهرت في هذا الوقت.

 

وحينها تم سجنه ما يزيد عن 18 شهراً حتى خرج بعد أن سدد ديونه، وهرب إلى الخارج، وظل مقيماً في العاصمة البريطانية لندن حتى يومنا هذا.

 

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