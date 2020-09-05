ميا خليفة
ميا خليفة
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“اشرح لي بالتمثيل عن ميا خليفة”.. “شاهد” الممثلة الاباحية تشغل “دماغ” جنود ترامب في سوريا وهذا ما فعلوه!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجنود أمريكيين في ، يسألون مواطنين عن ممثلة الأفلام الإباحية سابقاً، لبنانية الأصل .

 

ويظهر بالفيديو الذي رآه الناشطون مُخزياً ومُحرجاً، ورصدته “وطن”، مجموعة جنود يسألون السوريين: “هل تشاهدون ميا خليفة؟”، وحاولوا الشرح أكثر حين لم يفهم السوريين مقصدهم، فقال أحدهم: “هي فتاة”، ليطلب الرجل السوري من الجندي أن يشرح لهم أكثر بالتمثيل.

 

وكان أول من نشر الفيديو حساب عبر “تيك توك” لشخص يدعى Wolfgang، وبعد الانتقادات قام الحساب بحذفه، ولكن تم نشره على “تويتر” وشوهد أكثر من 500 ألف مرة.

 

وهاجم الأمريكان تصرف جنودهم مع السوريين، فكتب المؤلف “وارد كارول”: “عمل جيد ، أيها الجيش، الجنود يعاملون السكان المحليين وكأنهم أغبياء لأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة.”

 

ودعا آخرون الجنود إلى عدم الحديث عن تجربة ميا خليفة القصيرة في مجال الإباحية ، قائلين إنه من المقلق أن الجنود كانوا يمزحون بشأن النجمة نظرًا لتاريخ الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه الجنود في البلدان التي تم نشرهم فيها.

 

تجدر الإشارة إلى أن خليفة تقاعدت من العمل في مجال الإباحية منذ عام 2015 ، وعملت في هذا المجال لمدة ثلاثة أشهر فقط ، بعد أن بدأت في أكتوبر 2014، وهي الآن ناشطة فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها من لبنان، وليس سوريا كما يعتقد الجنود.

 

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