“اشرح لي بالتمثيل عن ميا خليفة”.. “شاهد” الممثلة الاباحية تشغل “دماغ” جنود ترامب في سوريا وهذا ما فعلوه!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجنود أمريكيين في سوريا، يسألون مواطنين عن ممثلة الأفلام الإباحية سابقاً، لبنانية الأصل ميا خليفة.

ويظهر بالفيديو الذي رآه الناشطون مُخزياً ومُحرجاً، ورصدته “وطن”، مجموعة جنود يسألون السوريين: “هل تشاهدون ميا خليفة؟”، وحاولوا الشرح أكثر حين لم يفهم السوريين مقصدهم، فقال أحدهم: “هي فتاة”، ليطلب الرجل السوري من الجندي أن يشرح لهم أكثر بالتمثيل.

وكان أول من نشر الفيديو حساب عبر “تيك توك” لشخص يدعى Wolfgang، وبعد الانتقادات قام الحساب بحذفه، ولكن تم نشره على “تويتر” وشوهد أكثر من 500 ألف مرة.

وهاجم الأمريكان تصرف جنودهم مع السوريين، فكتب المؤلف “وارد كارول”: “عمل جيد ، أيها الجيش، الجنود يعاملون السكان المحليين وكأنهم أغبياء لأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة.”

Yeah, treat the locals like they’re idiots because they’re not porn-literate. Hearts and minds like you read about. Good job, Army.

ودعا آخرون الجنود إلى عدم الحديث عن تجربة ميا خليفة القصيرة في مجال الإباحية ، قائلين إنه من المقلق أن الجنود كانوا يمزحون بشأن النجمة نظرًا لتاريخ الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه الجنود في البلدان التي تم نشرهم فيها.

mia khalifa is lebanese-am and even if she was syrian i fail to find this amusing in the slightest considering the past/current long history of sexual violence committed by us military against women in the countries they’re stationed in that there is rarely if any recourse for. https://t.co/GlbtU0kAMU

— dj franzia (@hawillisdc) September 3, 2020