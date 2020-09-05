إشباع شهوته قبل كلّ شيء! .. “شاهد” ماذا فعل مدير شركة سعودية مع فتاة تقدمت لوظيفة في مكتبه!

أثار قيام شركة سياحية في السعودية بوضع شرط “صادم” لقبول أي فتاة لشغل وظيفة سكرتيرة خاصة للمدير جدلاً واسعاً بين السعوديين بمواقع التواصل الإجتماعيّ .

واشترطت الشركة أن تكون الفتاة المتقدمة للوظيفة “منفتحة وبدون غطاء وجه” تحت مسمى “وناسة”.

وانتشرت محادثة “واتس آب” بين إحدى السعوديات اللاتي تقدّمن للوظيفة المذكورة مع شخص عرّف نفسه لها على أنّه مدير فرع جدة في الشركة السياحية.

وذكر لها أن الراتب للوظيفة المُعلن عنها 9500 ريال، وقال إن الشرط “كشف الوجه”، وأن تكون متحررة “وناسة”، لافتاً إلى أنّ تعاملها مباشرةً معه.

وتصدّر هاشتاغ #شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف موقع تويتر في السعودية، وسط مطالبات بمحاسبة الشركة السياحية التي وضعت ذلك الشرط، فيما طالب آخرون بحماية الفتيات من الاستغلال.

@KingSalman@MOISaudiArabia@bip_ksa

ياولي الامر حتماً لن يُرضيك ما يحدث،

شركة تبتز بناتنا لغرض فاحش – لا توظيف

بدون خلع حجابهن، لا توظيف لمن لا تكن

سافره الوجه، شرط يُراد به الاختلاط والفواحش

لا بد محاسبة تلكم الشركة #شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف pic.twitter.com/RPxRQkkifv — أ بِـ ـۄ جَـ ـيْـ ـآدِ 🇸🇦 (@ALHAKAMI100) September 5, 2020

#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف انا كمان قدمت على الشركة ونفس الشي طلب مني اتحرر معاه حررو راسه🙂💔 pic.twitter.com/PdXXamKVVj — Marwa. (@mrwaali_) September 5, 2020

#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف

حفظكم الله يابنات الوطن. هل يعقل أن يتجرأ هذا المدير بهذه الإشتراطات للوظيفة والتي من وراءها مقاصد خبيثة ؟ الى من يهمه الأمر في الجهات المختصه والله إن العين لتدمع والقلب ليحزن ونحن نشاهد هذه المحادثة. @MOISaudiArabia @bip_ksa @HRSD_SA pic.twitter.com/BUmX6HQLQY — 🇸🇦 د. عبدالكريم الرميان 🇸🇦 (@Draalrumayan1) September 5, 2020

#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف

الله يخلع رقبته من مكانها،، هذا استغلال لحاجة بعض الفتيات للعمل والحصول على المال. الله لا يوفقه. pic.twitter.com/NqTW7WtZ3K — دام عزك يا وطني (@rrr4nnn) September 5, 2020

هذا حساب الشركة @GoldenTours4 نتمنى أن نعرف من يقف خلفه وماهي جنسية المدير، هل هو مواطن أم أجنبي إذا كان مواطن نتمنى من @HRSD_SA إنزال أشد العقوبات عليه وإذا أنه أجنبي نتمنى ترحيله ومحاسبة الشركة على هذا العمل الغير أخلاقي#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف pic.twitter.com/WZ7OrSEw0u — رائد الزهراني (حساب بديل)وطنجي (@raed_zh70) September 4, 2020

ويرى نشطاء أنه منذ تولي محمد بن سلمان مقاليد الحكم الحقيقية في السعودية، وتغييبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحداث هيئة الترفيه مكانها، والسماح بإقامة الحفلات المختلطة، وافتتاح السينما والملاعب للجنسين، كسرت المملكة التقاليد الدينية وانتهجت العلمانية والتحرر.