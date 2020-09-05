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إشباع شهوته قبل كلّ شيء! .. “شاهد” ماذا فعل مدير شركة سعودية مع فتاة تقدمت لوظيفة في مكتبه!

كتب وطن
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أثار قيام شركة سياحية في بوضع شرط “صادم” لقبول أي فتاة لشغل وظيفة سكرتيرة خاصة للمدير جدلاً واسعاً بين السعوديين بمواقع التواصل الإجتماعيّ .

واشترطت الشركة أن تكون الفتاة المتقدمة للوظيفة “منفتحة وبدون غطاء وجه”  تحت مسمى “وناسة”.

وانتشرت محادثة “واتس آب” بين إحدى السعوديات اللاتي تقدّمن للوظيفة المذكورة مع شخص عرّف نفسه لها على أنّه فرع جدة في الشركة السياحية.

وذكر لها أن الراتب للوظيفة المُعلن عنها 9500 ريال، وقال إن الشرط “كشف الوجه”، وأن تكون متحررة “وناسة”، لافتاً إلى أنّ تعاملها مباشرةً معه.

وتصدّر هاشتاغ #شركه_تشترط_خلع__للتوظيف موقع تويتر في السعودية، وسط مطالبات بمحاسبة الشركة السياحية التي وضعت ذلك الشرط، فيما طالب آخرون بحماية الفتيات من الاستغلال.

ويرى نشطاء أنه منذ تولي مقاليد الحكم الحقيقية في السعودية، وتغييبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحداث هيئة الترفيه مكانها، والسماح بإقامة الحفلات المختلطة، وافتتاح السينما والملاعب للجنسين، كسرت المملكة التقاليد الدينية وانتهجت العلمانية والتحرر.

 

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