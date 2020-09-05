“شاهد” آخر تطوّر على صحة أمير الكويت صباح الأحمد في المستشفيات الأمريكية وموعد عودته

كشف رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الصباح، تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وقال رئيس الوزراء الكويتي، في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي، إن الحالة الصحية لأمير البلاد في تحسن.

سمو رئيس #مجلس_الوزراء: أطمئن الشعب الكويتي أن صحة سمو أمير البلاد مستقرة وفي تحسن وندعو الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويعود إلى بلده وأهله في أقرب وقت#الكويت #وزارة_الإعلام_الكويت #ماذا_بعد pic.twitter.com/xYXD9dRkzE — تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) September 5, 2020

وأضاف الصباح: “آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو، الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت”.

وغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/تموز، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

وأجرى أمير الكويت عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح.

وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت.

وكان الشيخ صباح الأحمد دخل مستشفى بالولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، لاستكمال فحوصات طبية.

وفي وقت سابق، أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن الأخبار الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مطمئنة، معرباً عن أمله في أن يعود الأمير إلى بلاده سريعاً.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين إنه استقبل السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي في البرلمان في وقت سابق الأحد، ونقل لها تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأمريكية من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل الأمير، مضيفاً أنه سلّمها رسالة من مجلس الأمة.

وأوضح رئيس مجلس الأمة أنه التقى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي يقوم ببعض المهام الدستورية للأمير في الوقت الراهن، قائلاً إنه استمع إلى توجيهاته ودعمه وتأكيده على تعزيز دولة المؤسسات وأهمية البرلمان.

ولفت إلى أن ولي العهد سيلتقي بمكتب مجلس الأمة، الأربعاء المقبل، لعرض بعض نصائحه وتوجيهاته.