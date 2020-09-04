“العذبة” يفجّر المفاجأة عن السبب الحقيقي لـ”الشفاعة” بدخول محمد بن زايد لواشنطن

فجّر الإعلامي القطري البارز عبدالله العذبة مفاجأة مدويّة عن وجود ما أسماها “شفاعة”؛ للسماح لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بدخول واشنطن؛ بحجة التوقيع على “معاهدة” التطبيع مع حليفه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي.

لكن حقيقة الأمر -وفقاً للعذبة- هو السماح لمحمد بن زايد بلقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد هناك؛ ليقبل الأخير إعادة العلاقات مع الإمارة وتوابعها قبيل الانتخابات الأميركية .

هناك شفاعة للسماح لولي عهد #إمارة_أبوظبي بدخول واشنطن بحجة التوقيع على "معاهدة" مع حليفه نتنياهو، لكن حقيقة الأمر هو السماح للقوي #مبز بلقاء #تميم_بن_حمد أمير دولة #قطر هناك؛ ليقبل أمير قطر إعادة العلاقات مع الإمارة وتوابعها قبيل الانتخابات الأميركية يا إخوان..@MohamedBinZayed pic.twitter.com/Rrz69FoVxS — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) September 4, 2020

ومن المتوقع ان يتم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في حفل في البيت الأبيض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحضور نتنياهو وابن زايد، وفقاً لما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب .

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، يمارس ضغوطا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لحضور حفل توقيع اتفاقية التطبيع .

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ”التاريخي”، وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس”، و”فتح”، و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية”.