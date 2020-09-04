أمير قطر ومحمد بن زايد
أمير قطر ومحمد بن زايد
الهدهد

“العذبة” يفجّر المفاجأة عن السبب الحقيقي لـ”الشفاعة” بدخول محمد بن زايد لواشنطن

كتب وطن
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فجّر الإعلامي القطري البارز عبدالله العذبة مفاجأة مدويّة عن وجود ما أسماها “شفاعة”؛ للسماح لولي عهد أبوظبي بدخول ؛ بحجة التوقيع على “معاهدة” مع حليفه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي.

لكن حقيقة الأمر -وفقاً للعذبة- هو السماح لمحمد بن زايد بلقاء هناك؛ ليقبل الأخير إعادة العلاقات مع الإمارة وتوابعها قبيل الانتخابات الأميركية .

ومن المتوقع ان يتم توقيع اتفاق التطبيع بين وإسرائيل في حفل في البيت الأبيض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحضور نتنياهو وابن زايد، وفقاً لما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب .

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني،  أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، يمارس ضغوطا على ولي العهد السعودي ، لحضور حفل توقيع اتفاقية التطبيع .

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ”التاريخي”، وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس”، و”فتح”، و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية”.

 

 

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