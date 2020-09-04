“اعتبريني الأب اللي فقدتي حنانه”.. “شاهد” فضيحة طبيب “طنطا” الذي يُعالج مريضاته بـ”الحضن والقبل الساخنة”!

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر طبيبًا نفسيًا بمدينة طنطا، عقب تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رسائل عدة سيدات يعترفن خلالها بالتحرش جسدياً ولفظياً من قبله أثناء تلقيهن العلاج النفسي.

وذكرت النساء أن “طبيب طنطا المُتحرش” كما عُرف إعلامياً، طلب منهن إرسال صور خاصة لهن، وحاول إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من العلاج النفسي، مثل العلاج بـ”البوس والأحضان”.

وتبين بالفحص تقدم عدد من السيدات ببلاغات للجهات المختصة، وجرى تحديد الطبيب وأمكن ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب ما أوردت صحيفة “المصري اليوم”.

وفي سياق مُتصل، كشفت زوجة الطبيب هويته، ودافعت عنه قائلة إنه ناجح في عمله، وأنهم يتعرضون لحملات تشويه وابتزاز، مضيفة: “ربنا معانا”.

وكتبت آيات منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” رصدته “وطن”: “مسموش ا.ج، اسمه احمد الجوهري جوزي وابو اولادي وقبل كل ده عشره سنين الكليه، مسمعتش عنه فيهم غير كل خير عن جدعنته ووقفته جنب دفعته واللي اكبر واللي اصغر”.

وأضافت زوجته: “دكتور شاطر ومتميز ومختلف عن اللي حواليه مش روتيني..حافظ القران وبينساش حد وبيقف جنب كتيير محتاجينله..مش مستغربه من اللي بيحصل عشان احنا بقالنا 4 سنين بنمر بالحمله القذره دي ف نفس المعاد اخر شهر 8 واول شهر 9 واللي مش مصدق يراجع البوستات القديمه ويكأن التحرش ده موسمي مثلا بيطلع في الصيف”.

واستطردت: “الحقيقه انا عارفه ان الحقد والكره والغل ممكن يعمل كتير بس متخيلتش انه يبقي ممنهج ومترتب اوي كده عشان يخرب بيت انسان واب وابن وحبيب كل ذنبه بس انه ناجح ومحبوب ….دي اول مره اتكلم وارد ببوست لان كان دايما رأيي الكلاب تعوي والقافله تسير بس المرادي الكلاب بقت مسعوره اوي ومستفه ورق واتهامات وجروبات بقالها سنه عشان بس نوقف حال الشخص ده..ناسين او متناسين ان فيه ربنا في الاول والاخر ومهما عملتوا ع السوشيال ميديا فربنا كيده عظيم هينصر المظلوم مها طالت المده ومهما ضاقت عليه”.

مسموش ا.ج اسمه احمد الجوهري جوزي وابو اولادي وقبل كل ده عشره سنين الكليه.مسمعتش عنه فيهم غير كل خير عن جدعنته ووقفته… Gepostet von Ayat Farouk am Freitag, 4. September 2020

وكانت عدة فتيات قد دشن هاشتاغ #الدعم_لضحايا_متحرش_طنطا ومن خلاله سردن قصصهن مع الطبيب النفسي، فكتبت إحداهن أنها ذهبت إليه لأنها تعانى من بعض الأمراض النفسية، فحاول التحرش بها بطرق مختلفة منها محاولة عناقها، بحجة أن “الحضن” من ضمن العلاج النفسى، وروت فتاة أخرى أنه حاول الدخول معها في علاقة غرامية، ووصل الأمر إلى ابتزازها عاطفياً، لتنهال الشهادات على الهاشتاج من أخريات روين حكايات مختلفة.

اللي حصل ان في بنت من طنطا اخيرا اتجرأت وقالت تجربتها مع دكتور نفسي معروف جدا في طنطا اتحرش بيها عن طريق انه بيعالجعها … Gepostet von Haidy El-newaihy am Freitag, 4. September 2020

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