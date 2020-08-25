رجل أعمال في الأردن يتهجم على زوجته السفيرة - تعبيرية
رجل أعمال في الأردن يتهجم على زوجته السفيرة - تعبيرية
حياتنا

ورطة لرجل أعمال في الأردن بسبب ما فعله بزوجته “السفيرة” في مكان عام!!

كتب وطن
0

ذكر موقع أردني أن تهجّم على زوجته “السفيرة” في مكان عام في العاصمة عمان خلال لقاء بينهما في محاولة لحل خلافات سابقة.

وشتم رجل الأعمال زوجته وهددها ثم حاول ضربها والاعتداء عليها، لكنها بدأت بالصراخ وضربته بقدمها، وفق وكالة أنباء ”سرايا“ المحلية

وتقدمت السفيرة بشكوى لدى الأجهزة الأمنية، وقالت إنها سبق وتعرضت للضرب من قبل زوجها أثناء وجودها في عملها في السفارة الأردنية في إحدى الدول قبل أكثر من عام.

وكانت المحكمة أدانت الزوج بالحبس 6 أشهر وألزمته بالرسوم، إلا أن زوجته السفيرة تنازلت عن الحق الخاص، فتم تخفيض العقوبة إلى مدة شهر والإلزام بالرسوم.

ولم يتم الكشف عن هوية رجل الأعمال والسفيرة.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هل تم الاتفاق على شيء بخصوص ليبيا؟.. هذا ما دار بين ملك الأردن والسيسي في لقاء علني…

الهدهد

فيديو يقلب الأردن ويثير غضباً واسعاً .. “شاهد ماذا فعل أب مع طفله بعدما تجرّد…

الهدهد

قتل رجل أمن أردني في مستشفىً بطريقة همجية يشعل غضباًَ واسعاً .. ما الذي حدث مع…

حياتنا

أردني “لم يشم رائحة الرجولة” انهال على زوجته ضربا  لسبب…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.