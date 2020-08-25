ورطة لرجل أعمال في الأردن بسبب ما فعله بزوجته “السفيرة” في مكان عام!!

ذكر موقع أردني أن رجل أعمال تهجّم على زوجته “السفيرة” في مكان عام في العاصمة عمان خلال لقاء بينهما في محاولة لحل خلافات سابقة.

وشتم رجل الأعمال زوجته وهددها ثم حاول ضربها والاعتداء عليها، لكنها بدأت بالصراخ وضربته بقدمها، وفق وكالة أنباء ”سرايا“ المحلية

وتقدمت السفيرة بشكوى لدى الأجهزة الأمنية، وقالت إنها سبق وتعرضت للضرب من قبل زوجها أثناء وجودها في عملها في السفارة الأردنية في إحدى الدول قبل أكثر من عام.

وكانت المحكمة أدانت الزوج بالحبس 6 أشهر وألزمته بالرسوم، إلا أن زوجته السفيرة تنازلت عن الحق الخاص، فتم تخفيض العقوبة إلى مدة شهر والإلزام بالرسوم.

ولم يتم الكشف عن هوية رجل الأعمال والسفيرة.