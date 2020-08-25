تحرش بطفلة
تحرش بطفلة
حياتنا

مهووس جنسياً في دبي تسلل وراء طفلة إلى المطبخ وفعل فعلته الدنيئة بها .. وهكذا ضبطته أمّها!

كتب وطن
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أقدم شخص في على التسلل خلف طفلة صغيرة (ابنة جارته) إلى المطبخ الملحق بغرفتها في إحدى الفيلات والتحرش بها جنسياً .

وقالت والدة الطفلة في التحقيقات، إنها توجهت إلى المطبخ لتكتشف أنه جارها في السكن، وعندما سألته عن سبب دخوله المطبخ خلف طفلتها، ظهرت عليه علامات الارتباك واعتذر، وادعى أنه خطأ غير مقصود.

وحين سألت الأم ابنتها عما حدث لم تفصح الصغيرة في البداية خوفاً من الجاني.

لكن بإلحاح هادئ بدأت الفتاة تروي لها ما حدث وأقرت بأن جارهما بها أكثر من مرة، لكنها لم تفصح بالأمر خوفاً منه، فأبلغت الأم الشرطة التي قبضت على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة.

وقضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بحق المتهم الذي قالت صحيفة “ اليوم” إنه عامل آسيوي.

 

 

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