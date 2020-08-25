مصري “لم يشم رائحة المروءة” اغتصب زوجة أبيه.. قاومته دون جدوى وما حدث كارثي!

كشفت سيدة مصرية في محضر تقدمت به للشرطة عن جريمة بشعة بحقها وتعرضها للاغتصاب داخل منزلها، في منطقة المنشية بحلوان بمحافظة القاهرة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على الجاني الذي اعترف بجريمته واتضح أنه ابن زوجها المتوفي.

وبدأت القصة بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغا من ربة منزل (47 سنة)، ضد نجل زوجها المتوفى، وجهت له فيه الاتهام باغتصابها بالإكراه في شقتها بمنطقة المنشية بحلوان.

وبالانتقال لمكان الواقعة وفحص البلاغ أكدت المجني عليها أن ابن زوجها (22 سنة)، والذي يعمل سائق “تكتوك” يستمر بالتحرش بها بعد وفاة والده، ليصل به الأمر بأن قام باغتصابها بالإكراه والاعتداء عليها جنسيا وبالضرب، قبل أن يترك المنزل ويهرب، بعد تأكيدها له بأنها ستبلغ عنه الشرطة.

وقامت مباحث مديرية أمن القاهرة بإعداد عدة كمائن للمتهم، أسفر احدها عن إلقاء القبض عليه، وبمواجهته بأقوال زوجة والده اعترف بجريمته، مرجعاً ذلك لأنه لم يكن في وعيه، وعندما أفاق وشعر بما فعل ترك المنزل وهرب.

هذا وقامت الشرطة المصرية بتحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية

ووفق التحريات والتحقيقات اللاحقة للقضية، تبين بأن المتهم فيما سبق تم اتهامه في جريمة قتل، وقضى فترة داخل السجن، وخرج ليجد والده قد توفي، فاضطرت زوجة والده أن تتركه يعيش معها في نفس الشقة، لعدم وجود مكان آخر يذهب إليه.

لكن زوجة الأب تفاجأت بتحرشه بها جنسياً، ولم تقم بالإبلاغ عنه خوفاً عليه وكي لا يعود للسجن، وخوفاً من الانتقام منها لتسببها في حبسه.

وحين تطور الأمر واغتصبها، قامت السيدة بإبلاغ الشرطة التي قبضت عليه وأحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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