عايرها بلون بشرتها وعُمرها.. “شاهد” وعد السعودية تتلقى عرضاً عجيباً للزواج!

كشفت الفنانة السعودية وعد عن موقف مُحرج تعرضت له، حين تقدم أحد مُتابعيها بطلب الزواج منها بطريقة مُهينة، طالت لون بشرتها وعُمرها وأصلها.

وروت وعد التفاصيل بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، ونقلت نص الرسالة التي وصلتها: “وعد أنا أريد الزواج بك، رغم أنني أصغر منك ورغم أن لون بشرتي أبيض، ورغم أنني من قبيلة معروفة، وقد لا يوافق أهلي على ارتباطنا، ولكني معجب بك جداً”.

وردت وعد على الطلب قائلة: “من أي زمن أنت؟ نحن في عام 2020، عام النكبة، وأنت تتكلم عن عُمر ولون بشرة وجنسية وقبيلة، أنت مريض نفسياً”.

وأثار الموقف جدلاً بين الناشطين واتهم بعضهم الفنانة وعد بأنها تختلق الأمر، وقامت بتأليف القصة والموقف لجذب الانتباه، ولتُخبر الجمهور بأنها مازالت مرغوب بها رغم أن سنها تجاوز 43 عاماً.

ابيض وقبيلي واصغر منك

سلامات ياجده — عائشة (@3ysha2013) August 24, 2020

الرجل كان واضح معاك يا وعد — فيصل (@one3ade1) August 23, 2020

ياحبهم لتأليف القصص والدراما — memoria (@memoria4everr) August 24, 2020

ويقولو ما عندنا عنسريه — ﮼محمد𓃭 (@muhmad20190) August 23, 2020

انا صدقت مدري عن الباقين — حرف (@i_7rv) August 23, 2020

صادقة

سلامات يامريض — plogane (@anasdex2008) August 24, 2020

يعنني انا العجوز الي يحبوني الشباب يبون يتزوجوني — Velvet (@khaziz14) August 23, 2020

وتثير وعد الجدل بتصرفاتها التي لا تُناسب سنها دائماً، فنشرت في وقت سابق فيديو لها وهي ترقص بجرأة داخل خزانة ملابسها، وظهرت بملابس جريئة أثناء قضائها رحلة بحرية على متن مركب، وظهرت بفيديو تتراقص على أنغام إحدى الأغنيات برفقة صديقة لها.

الجدير بالذكر أن اسم وعد الحقيقي “حنان بكر يونس إبراهيم” وهي شقيقة الممثلة سناء يونس، والدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك، كما شقيقه محمد مغني معتزل.

وكانت وعد متزوجة من شخص لبناني، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك ولها منه ابنه اسمها حسناء.

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