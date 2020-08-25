الفنانة السعودية وعد
الفنانة السعودية وعد
حياتنا

عايرها بلون بشرتها وعُمرها.. “شاهد” وعد السعودية تتلقى عرضاً عجيباً للزواج!

كتب وطن
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كشفت عن موقف مُحرج تعرضت له، حين تقدم أحد مُتابعيها بطلب الزواج منها بطريقة مُهينة، طالت لون بشرتها وعُمرها وأصلها.

 

وروت وعد التفاصيل بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، ونقلت نص الرسالة التي وصلتها: “وعد أنا أريد الزواج بك، رغم أنني أصغر منك ورغم أن لون بشرتي أبيض، ورغم أنني من قبيلة معروفة، وقد لا يوافق أهلي على ارتباطنا، ولكني معجب بك جداً”.

 

وردت وعد على الطلب قائلة: “من أي زمن أنت؟ نحن في عام 2020، عام النكبة، وأنت تتكلم عن عُمر ولون بشرة وجنسية وقبيلة، أنت مريض نفسياً”.

 

وأثار الموقف جدلاً بين الناشطين واتهم بعضهم الفنانة وعد بأنها تختلق الأمر، وقامت بتأليف القصة والموقف لجذب الانتباه، ولتُخبر الجمهور بأنها مازالت مرغوب بها رغم أن سنها تجاوز 43 عاماً.

 

وتثير وعد الجدل بتصرفاتها التي لا تُناسب سنها دائماً، فنشرت في وقت سابق فيديو لها وهي ترقص بجرأة داخل خزانة ملابسها، وظهرت بملابس جريئة أثناء قضائها رحلة بحرية على متن مركب، وظهرت بفيديو تتراقص على أنغام إحدى الأغنيات برفقة صديقة لها.

 

الجدير بالذكر أن اسم وعد الحقيقي “حنان بكر يونس إبراهيم” وهي شقيقة الممثلة سناء يونس، والدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك، كما شقيقه محمد مغني معتزل.

 

وكانت وعد متزوجة من شخص لبناني، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك ولها منه ابنه اسمها حسناء.

 

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