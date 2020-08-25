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“شاهد” صدمة في الخليج مما حدث لشكل الفنانة الكويتية أمل العوضي!

كتب وطن
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تصدر اسم الفنانة الكويتية أمل العوضي قائمة الترند بموقع توتير في دول خلال الساعات الأخيرة.

جاء ذلك بعدما نشرت أمل العوضي صوراً لها عبر “سناب شات” تبين التغيرات “الصادمة” في شكلها نتيجة عمليات التجميل .

وفي تعليقات على الصور قالت مغردة تدعى “فايزة”: “#امل_العوضي والله بديت ارحمهم من قلبي يلي تنفخ من كل مكان كوني طبيعيه شوي والله اشتقت اشوف وجوه طبيعيه كلهم نفخ بينفجرون خربت نفسها وش هذا حرام شفقت عليها وجه مُثابر مقدر اناظر فيها من كثر ماوجهها مرره خرب حرام عليها يلي سوته بنفسها”.

وشبهها آخر بالممثلة الإيرانية المقيمة في “طيف”.

ونشرت مغردة صورة قديمة لـ”أمل” قبل عمليات التجميل، وقارنتها بصورتها الأخيرة بعد عمليات التجميل.

وتساءل آخر مستنكراً النتيجة التي وصلت إليها أمل العوضي بعد عمليات التجميل .

 

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