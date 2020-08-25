“شاهد” صدمة في الخليج مما حدث لشكل الفنانة الكويتية امل العوضي !

تصدر اسم الفنانة الكويتية امل العوضي قائمة الترند بموقع توتير في دول الخليج خلال الساعات الأخيرة.
تغير ملامح #امل_العوضي بعد حقن الفيلر pic.twitter.com/4OdkSu8uym
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 25, 2020
جاء ذلك بعدما نشرت امل العوضي صوراً لها عبر “سناب شات” تبين التغيرات “الصادمة” في شكلها نتيجة عمليات التجميل .
تعليقات من المغردين على صور للفنانة أمل العوضي والتغيرات في شكلها على مدى السنوات. pic.twitter.com/PW3mMgSPmn
— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 25, 2020
وفي تعليقات على الصور قالت مغردة تدعى “فايزة”: “#امل_العوضي والله بديت ارحمهم من قلبي يلي تنفخ من كل مكان كوني طبيعيه شوي والله اشتقت اشوف وجوه طبيعيه كلهم نفخ بينفجرون خربت نفسها وش هذا حرام شفقت عليها وجه مُثابر مقدر اناظر فيها من كثر ماوجهها مرره خرب حرام عليها يلي سوته بنفسها”.
#امل_العوضي والله بديت ارحمهم من قلبي يلي تنفخ من كل مكان كوني طبيعيه شوي والله اشتقت اشوف وجوه طبيعيه كلهم نفخ بينفجرون خربت نفسها وش هذا حرام شفقت عليها 😣مقدر اناظر فيها من كثر ماوجهها مرره خرب حرام عليها يلي سوته بنفسها pic.twitter.com/ukw3I9RkBO
— فايزه🦋 (@FoFo79044482) August 25, 2020
وشبهها آخر بالممثلة الإيرانية المقيمة في الكويت “طيف”.
#امل_العوضي صارت تشبه طيف 🙂 pic.twitter.com/eXZJ3fnq88
— أبرار🕊💕 (@abrarr2222) August 25, 2020
ونشرت مغردة صورة قديمة لـ”أمل” قبل عمليات التجميل، وقارنتها بصورتها الأخيرة بعد عمليات التجميل.
#امل_العوضي شايفين القهر كيف كانت حلوه وكيف صارت من التنفيخ؟؟؟؟ pic.twitter.com/0zapNe4Gul
— يارا (@YAlhilal989) August 25, 2020
وتساءل آخر مستنكراً النتيجة التي وصلت إليها أمل العوضي بعد عمليات التجميل .
الحين هي سوت كذا يعني على اساس انها طلعت حلوه ؟ #امل_العوضي pic.twitter.com/DJ7bGrIeng
— 𝙼𝙾𝙷𝙰𝙼𝙼𝙴𝙳 (@m7md_bal) August 25, 2020