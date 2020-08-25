راقصة هزت وسطها فأشعلت اشتباك مسلح بين مسؤولين سوريين في ملهى ليلي وهذا ما جرى

قالت مصادر سورية، إن اشتباكاً مسلح نشب بين مسؤولين رفيعي المستوى في نظام الرئيس السوري بشار الأسد داخل أحد النوادي الليلية، الأمر الذي أدى إلى سقوط خمسة قتلى وجرحى من مرافقي الطرفين، إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة.

وأوضحت المصادر، وفق صحيفة “القدس العربي”، أن الاشتباك اندلع داخل ملهى الحصان الجامح الواقع في شارع القوتلي بحلب، بعد أن وجه أحد ضباط فرع المخابرات الجوية وابلا من الشتائم إلى أحد مسؤولي (القيادة القطرية لحزب البعث – فرع حلب)، بعد أن حاول الأخير التقاط بعض الصور مع احدى الراقصات، حيث تحولت المشادات الكلامية بين الطرفين إلى اشتباك مسلح”.

وحسب أشخاص شاهدوا الحادثة، فإن الاشتباك بدأ بعد أن قام مقدم في فرع المخابرات الجوية -ويدعى نوار سلطان- وهو أحد ضباط مفرزة التحقيق في فرع المخابرات الجوية في حلب، بتوجيه الشتائم لعضو القيادة القطرية لحزب البعث – فرع حلب، المدعو رياض أبو المجد، بعد أن اتهمه بأنه يحاول تصويره وليس التقاط صورة مع الراقصة، لاسيما أن مكان التصوير كان على مقربة من طاولة الضابط.

ورد المسؤول بشتم الضابط، واتهامه بـ(التسلط على الغير)، إضافة لتهديده بالقضاء العسكري، وهو ما دفع الضابط لإطلاق النار في الهواء، قبل أن تشتبك عناصر المرافقة لدى الطرفين، ويبدأ إطلاق النار (عالصايب)، حيث أدى إطلاق النار إلى مقتل 3 عناصر من مرافقة المسؤول، واثنين من مرافقة الضابط».

وفي رواية مخالفة، أكدت مصادر أخرى للصحيفة، أن الصورة ليست هي موضع الخلاف الأساسي، بل ربما (الشعرة التي قصمت ظهر البعير)، حيث بدأ الخلاف بين هذين المسؤولين بعد أن قدم عضو القيادة القطرية (رياص أبو المجد) إلى فرع المخابرات الجوية، من أجل التوسط لشخص من (آل صهريج) قام فرع المخابرات الجوية باعتقاله قبل نحو خمسة أشهر، وكان المشرف على التحقيق في الفرع آنذاك هو المقدم (نوار)، وقد قابل طلب المسؤول بالرفض القاطع، رغم عرض الأموال عليه، واتهمه بـ(الفساد ووجه إليه تهمة الرشوة) دون معرفة الأسباب، ما دفع المسؤول الحزبي لكتابة تقارير بالضابط، وتمريرها إلى القضاء العسكري، وهو ما أدى لملاحقة الضابط ومساءلته، قبل أن يخرج من القضية بإقالته من منصب (رئيس دائرة التحقيق) وتعيينه كـ(محقق) فيها فقط، وهو ما أثار النقمة لديه، وحاول على مر الأشهر السابقة القيام بأي أمر من شأنه الإضرار بمصالح “الرفيق الحزبي”.

ورغم أن الصدفة هي التي جمعت بين الطرفين في الملهي الليلي، إلا أنها كانت فتيل الشرارة بين الطرفين، وكان موضوع الصورة هو (حجة قانونية وأمنية) حاول الضابط الاستناد إليها من أجل توجيه الإهانات لعضو القيادة القطرية، الذي بدوره لم يتوان عن رد ما وجِّه إليه من شتائم وتهم، وهو ما أدى لاشتعال الاشتباكات بين الطرفين.

وأواخر العام الماضي، نشبت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر النظام الطائفية داخل ملهى ليلي في مدينة السلمية شرقي حماة، وذلك في خلاف على راقصة الملهى، التي تعرضت لطلق ناري جراء الاشتباكات، حيث أوضح المكتب الإعلامي في حماة أن الاشتباكات اندلعت بين شبيحة من (آل دبو) وشبيحة من (آل عوض) داخل أحد الملاهي الليلية في المدينة، بعد قيام الراقصة بالتوجه إلى طاولة أحد الشبيحة وإهمالها لطاولة الآخر، الأمر الذي دفع الأخير لإطلاق النار على الراقصة، وإصابتها في معدتها، وجرى إسعافها مباشرة إلى مشفى حماة الوطني.

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