محمد بن راشد ومحمد بن زايد
محمد بن راشد ومحمد بن زايد
الهدهد

أكاديمي إماراتي يفتح النار على “أبرهة الأشرم” الذي بعث في أبوظبي وصاحب البارات المغرور في دبي

كتب وطن
0

شن الأكاديمي والمعارض الإماراتي البارز الدكتور يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة ، هجوما عنيفا على ولي عهد ابوظبي وحاكم ، باعتبارهما المسيطران على مفاصل الحكم بالإمارات وصاحبا قرار التطبيع الخياني مع الكيان المحتل.

 

وقال “اليوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وصف فيها ابن زايد بـ أبرهة الحبشي:”ابرهة الأشرم ( بن زايد) وصاحبه المغرور وصاحب البارات في دبي جلبا أكثر من كارثة على شعب

 

 

وتابع معددا الكوارث والأزمات التي جلبتها سياسات المحمدين للإماراتيين:”اولها أضعاف المؤسسات الاتحادية وثانيهما تحويل المواطنين الى أقلية سكانية في بلدهم وثالثهما الاعتراف باسرائيل والطعن في كل الثوابت التي نشأت عليها الأجيال في هذه الدولة … شاهت الوجوه”

 

ولفت الأكاديمي الإماراتي في تغريدة أخرى إلى أن محمد بن زايد ومحمد بن راشد،  لم يتركا رذيلة الا نشروها ولم يتركا عقيدة الا افسدوها ولم يتركا ثروة الا نهبوها”

 

 

وأضاف:”ولم يتركوا عمالة الا مارسوها ولم يتركوا خيانة الا تلبسوا بها وبعد ذلك يبعثون بأبواقهم الغبية لتتحدث عن الفضيلة والعقيدة …..يا أيها الاراذل افيقوا”

شاهد أيضا: إماراتي قالها “على بلاطة” دون قصد منه:”محمد بن زايد يعمل من أجل مصلحة إسرائيل”

 

واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي الخليجية، مساء الخميس 13 أغسطس 2020، موجة غضب واسعة حيث أعلن اتفاق سلام عقدته الإمارات مع “”.

 

الاتفاق جعل الإمارات حديث المغردين الخليجيين، وعلى الرغم من دفاع إماراتيين عن توجه قيادتهم وتبريرهم الاتفاق بأنه لصالح انبرى خليجيون يهاجمون هذا التوجه؛ معتبرين الاتفاق انتصاراً لـ”إسرائيل” على القضية الفلسطينية.

 

وبرز العديد من المغردين الإماراتيين الذين يعارضون توجه حكومة بلادهم، مؤكدين وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية، وأن حكومة لا تمثل توجهات الإماراتيين.

 

والخميس 13 أغسطس 2020، أعلن بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات و”إسرائيل”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اتفقوا على “تطبيع كامل” للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

 

والإمارات بتوقيعها معاهدة السلام هذه تكون الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع “إسرائيل”؛ بعد (عام 1979)، والأردن (عام 1994).

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

https://www.youtube.com/c/WatanComNews/

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

وزير دفاع الإمارات يقدم فروض الولاء والطاعة ويعاهد نظيره الصهيوني أمام الله على حفظ…

حياتنا

مهووس جنسياً في دبي تسلل وراء طفلة إلى المطبخ وفعل فعلته الدنيئة بها .. وهكذا ضبطته…

الهدهد

“شاهد” إماراتي قالها “على بلاطة” دون قصد منه:”محمد بن…

الهدهد

“شاهد” إعلامي كويتي “شهم” يُلجم المتفذلكين ويكشف قصة فيديو…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.