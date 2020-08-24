تعنيف طفلة - صورة تعبيرية
تعنيف طفلة - صورة تعبيرية
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فيديو يهزّ الكويت .. أب “منزوع القلب” فعل فعلاً شيطانياً بابنته “هيا” والأم تفضحه على الملأ!

كتب وطن
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ في بمقطع فيديو يوثّق صرخة واستنجاد لإنقاذها من تعذيب والدها لها .

وعبر وسم () انتشر المقطع الذي يُظهر قيام الأم بتسجيل مكالمة صوتية مع ابنتها (هيا) حيث تطلب النجدة لإنقاذها من والدها علماً أنّ والدي الطفلة منفصلين .

وقالت الأم  التي تُعرِف عن نفسها في ”تويتر“ باسم (أفوض أمري إلى الله) ”إن ابنتها التي تبلغ من العمر تسعة أعوام، تتعرض للتعذيب والضرب من والدها، وإنها شاهدت على جسدها كدمات وآثار ضرب عندما شاهدتها آخر مرة قبل أسبوع“.

وذكرت أن ابنتها أبلغتها قبل بضعة أيام من أحد المطاعم بهروبها من منزل والدها بسبب التعنيف، وأنها استجابت لابنتها واتجهت بها إلى المخفر، حيث وجدت حينها طليقها وموظفين من مركز الرؤية.

واضافت أن البنت في المستشفى، وانتقدت عدم حماية القانون للأطفال من اقرب الناس لهم، مؤكدةً أن لديها اثباتات وصور وفيديوهات تؤكد تعرّض الطفلة للتعنيف.

وأشارت إلى أنّ “هيا” منذ سنة وهي تعنف من أبيها، وقالت إنها تكلمت وشَكَتْ ولم يعبّرها أحد.

وعبّر مغرّدون عن تضامنهم مع الطفلة ووالدتها، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل الفوري لحماية “هيا”.

 

 

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