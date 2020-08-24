فيديو يهزّ الكويت .. أب “منزوع القلب” فعل فعلاً شيطانياً بابنته “هيا” والأم تفضحه على الملأ!

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ في الكويت بمقطع فيديو يوثّق صرخة واستنجاد طفلة كويتية لإنقاذها من تعذيب والدها لها .

وعبر وسم (#حق_هيا_راشد) انتشر المقطع الذي يُظهر قيام الأم بتسجيل مكالمة صوتية مع ابنتها (هيا) حيث تطلب النجدة لإنقاذها من والدها علماً أنّ والدي الطفلة منفصلين .

وقالت الأم التي تُعرِف عن نفسها في ”تويتر“ باسم (أفوض أمري إلى الله) ”إن ابنتها التي تبلغ من العمر تسعة أعوام، تتعرض للتعذيب والضرب من والدها، وإنها شاهدت على جسدها كدمات وآثار ضرب عندما شاهدتها آخر مرة قبل أسبوع“.

وذكرت أن ابنتها أبلغتها قبل بضعة أيام من أحد المطاعم بهروبها من منزل والدها بسبب التعنيف، وأنها استجابت لابنتها واتجهت بها إلى المخفر، حيث وجدت حينها طليقها وموظفين من مركز الرؤية.

واضافت أن البنت في المستشفى، وانتقدت عدم حماية القانون للأطفال من اقرب الناس لهم، مؤكدةً أن لديها اثباتات وصور وفيديوهات تؤكد تعرّض الطفلة للتعنيف.

وأشارت إلى أنّ “هيا” منذ سنة وهي تعنف من أبيها، وقالت إنها تكلمت وشَكَتْ ولم يعبّرها أحد.

وعبّر مغرّدون عن تضامنهم مع الطفلة ووالدتها، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل الفوري لحماية “هيا”.

#حق_هيا_راشد

بنت اسمها هيا صغيره بالعمر أبوها يضربها

دائما ومسبب لها رعب نفسي ومتضرره جسدياً من التعنيف هي تعيش مع والدها

امها تطلقت من ابوها وهذا اتصال هيا بأمها تطلب منها المساعده وتقول لها تعالي اخذيني ، شوفوا واسمعوا صرخات الخوف والذعر ، الأم وثقت الحادثه كامله pic.twitter.com/fAvf1Yud26 — كلوديا🍁💋 (@fn86QP1OfTDstuQ) August 24, 2020

#حق_هيا_راشد

ما اعرف السالفة أبداً بس اللي اعرفه عُمره العنف ماكان مبرر ، تجيني تقول اهلنا ياما طقونا وماصار فيننا شيء؟ ومنو قال مافيك شي؟ والدليل الأول صرت شخص مُتقبل للعنف وعادي عندك؟ ترا هذا أذى وقبل مايكون جسدي اذى نفسي بحت وعمره ماراح ينسى اللي تسوى فيه ، لا تبررون الخطأ — ‏﮼مها (@Max6ii) August 24, 2020

اتخاذ أسلوب التعنيف في تربية الطفل أو تأديبه أمام الآخرين يضعف ثقة الطفل بنفسه ويشكل لنا شخصية معتلة ويترك لديه شعور الكراهية و العدوانية ويخلف لديه الكثير من الاضطرابات والسلوكيات الخاطئة . #حق_هيا_راشد — فاطمة كروز العجمي . (@fatmahalajmy) August 24, 2020