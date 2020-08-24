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فيديو صادم للغاية .. شرطي أمريكي يضع 7 رصاصات في ظهر رجل أسود أمام زوجته وأولاده!

كتب وطن
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وثّق مقطع فيديو صادم لحظة قيام أبيض بإطلاق النار على رجل أسود البشرة 7 مرات في ظهره خلال محاولة اعتقاله أمام أطفاله وعائلته.

ووقعت الحادثة في بولاية الأمريكية.

وتفيد التقارير أنّ (جاكوب بليك) البالغ من العمر 29 عاماً، أصيب بجروحٍ حرجة.

ويظهر مقطع فيديو “بليك” يسير باتجاه سيارة دفع رباعي بينما يتبعه ثلاثة من عناصر الشرطة على الأقل وبنادقهم مصوّبة نحوه.

ويبدو أن “بليك” تجاهل أوامر الشرطة بالتوقف، محاولاً الدخول إلى سيارة الدفع الرباعي، وأثناء ذلك أطلق شرطي النار عليه من مسدس بما لايقل عن 7 طلقات.

وقال شهود عيان إن “بليك” كان يحاول فض شجار بين نساء في منزل قريب.

وأشعل إطلاق النار على “بليك” غضبا في “كينوشا”، حيث تجمع السكان المحليون للاحتجاج والتنديد على مقتله، وخلال ذلك حُطمت وأحرقت بعض السيارات.

وأفيد بإعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كينوشا.

وتعيد هذه الحادثة للأذهان مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد خنقاً على يد عناصر الشرطة الأمريكية .

 

 

 

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