عُماني “لم يشمله قرار العفو” يشيطن العهد الجديد بالسلطنة عبر مزاعم باطلة.. وعُمانيون يحفظون للسلطان حقه

عاد الناشط والكاتب العماني محمد الفزاري الذي يعرف نفسه بأنه معارض عماني، لإثارة الجدل من جديد بين العُمانيين عبر محاولاته شيطنة سياسات السلطان هيثم الجديدة وتقليب المواطنين ضده بمزاعم وأكاذيب طالما دأب على ترويجها حتى أيام السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وكتب “الفزاري” في سلسلة تغريدات له بتويتر زاعما انحدار مستوى الحريات في السلطنة، ما نصه:”كل ما نريد أن نستبشر خيرا ب “العهد الجديد” نصطدم بواقع مرير ما زال مستمرا، أو للأسف أحيانا واقع مرير زاد مرارة مثل حملات الاستدعاءات والتحقيقات والاعتقالات التعسفية التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد ناشطي الإنترنت سياسيا وحقوقيا!”

كل ما نريد أن نستبشر خيرا ب "العهد الجديد" نصتدم بواقع مرير ما زال مستمرا، أو للأسف أحيانا واقع مرير زاد مرارة مثل حملات الاستدعاءات والتحقيقات والاعتقالات التعسفية التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد ناشطي الإنترنت سياسيا وحقوقيا!

إلى متى سيستمر مسلسل الاعتقالات على تغريدة أو بوست؟! — ᗰohammed ᗩlfazari محمد الفزاري (@mkalfazari) August 24, 2020

وتابع العماني الذي يدير من لندن مجلة “مواطن” العُمانية قائلاً :”إلى متى سيستمر مسلسل الاعتقالات على تغريدة أو بوست؟!”

وأضاف في تغريدة أخرى وفق ما رصدته (وطن) متطاولا على المسؤولين العُمانيين:”من ضمن التهم الدائمة الجاهزة المغلفة تهمة التقليل من هيبة الدولة. بالله عليكم من يقلل من هيبة الدولة أكثر من الأجهزة الأمنية عندما تضع مقام الدولة مقابل مواطن عادي. في الحقيقة أنتم يا أغبياء الأجهزة الأمنية من تقللون من هيبة الدولة بتصرفاتكم الرعناء وتفكيركم المتخلف.”

من ضمن التهم الدائمة الجاهزة المغلفة تهمة التقليل من هيبة الدولة. بالله عليكم من يقلل من هيبة الدولة أكثر من الأجهزة الأمنية عندما تضع مقام الدولة مقابل مواطن عادي. في الحقيقة أنتم يا أغبياء الأجهزة الأمنية من تقللون من هيبة الدولة بتصرفاتكم الرعناء وتفكيركم المتخلف. — ᗰohammed ᗩlfazari محمد الفزاري (@mkalfazari) August 24, 2020

وقال المعارض العُماني المزعوم أن سلطنة عمان تحتاج مراجعة سياسات الأجهزة الأمنية (جهاز الأمن والمكتب السلطاني) في تعاملها مع المعارضين لسياسات السلطة.

#عمان_تحتاج مراجعة سياسات الأجهزة الأمنية (جهاز الأمن والمكتب السلطاني) في تعاملها مع المعارضين/ المنتقدين/ المختلفين (ل-مع) سياسات السلطة من حيث:

-صلاحيات الصفة الضبطية

-بيئة الاعتقال

-تدخلهم في سير تحقيقات الإدعاء والمحاكمات وقبل كل هذا عمان تحتاج ألا يكون هناك معتقل بسبب رأي. — ᗰohammed ᗩlfazari محمد الفزاري (@mkalfazari) August 24, 2020

وقوبلت تغريدات الناشط العماني باستنكار واسع من قبل العمانيين، الذين رفضوا اتهاماته الباطلة للسلطان الجديد وحكومته مشددين على أن سقف الحرية شهد ارتفاعا ملحوظا منذ قدوم السلطان هيثم وظهر ذلك جليا في قرار العفو الأخير الذي أصدره بحق بعض المعارضين على رأسهم سعيد جداد ومعاوية الراوحي.

خير محمد من اللي تم اعتقالهم

اشوف الناشطين يكتبوا ويعبروا بكامل الحريه ما سمعنا عن اعتقال احد بالعكس اللي كانوا بالخارج رجعتهم الحكومه معززين مكرمين ومازالوا يعبروا عن رأيهم بحريه — Khalid Alhussaini (@khalidkhd0770) August 24, 2020

وأحرجه محمد المشيخي بالقول:”بالعكس محمد سقف الحرية ارتفع بشكل الملحوظ جدا حتى الاعلام الرسمي والخاص”

بالعكس محمد سقف الحرية ارتفع بشكل الملحوظ جدا حتى الاعلام الرسمي والخاص — محمد المشيخي (@moshiki2010) August 24, 2020

وأحدث السلطان هيثم بن طارق مؤخرا تغيرات جذرية كبيرة داخل الهيكل الإداري للدولة، قوبلت بإشادة واسعة من قبل العمانيين حيث تم تغيير سياسات الدولة عبر الاعتماد على القيادات الشابة والاتجاه إلى مصادر دخل بديلة عن النفط.

كما ارتفع سقف الحريات والتعبير في عهد السلطان هيثم بشكل ملحوظ وظهر ذلك في توجيه انتقادات علنية من قبل النشطاء لكبار المسؤولين في الدولة، فضلا عن قرارات العفو الأخيرة.

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