على دماء المبحوح.. إيدي كوهين وضاحي خلفان يتبادلان القُبل والأحضان مجددا و”الصلح خير”!

سخر ناشطون بمواقع التواصل من نائب رئيس شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، عقب إعلانه الصفح والعفو عن الإكاديمي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين بعد مشادة بينهم انتهت بحظر خلفان لكوهين على تويتر.

وكان إيدي كوهين، نشر تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، طالبا من الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، فك الحظر عنه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مؤكدا أنه لا مانع لديه من زيارته في منزله بدبي، قبل أن يرد خلفان ويطلب الاعتذار عما اتهمه به بأنه تعاون بقتل القيادي بحركة حماس، محمود المبحوح.

وبالفعل أعلن إيدي كوهين، خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي، الاثنين، اعتذاره لنائب رئيس شرطة دبي الأسبق، ضاحي خلفان وإلى شعب وحكومة الإمارات”، على ما ورد منه من أي إساءة أو تجاوز حدث ضمن “سوء فهم” بحسب وصفه.

وتابع كوهين في تغريدته”:كمواطن إسرائيلي أدافع عن وطني وعن الشجاع الذي طبع معنا وأنسى كل خلافاتي معه لأنه ملك قلبي بأخلاقه التي هي اخلاق محمد العربي”

الى شعب وحكومة الامارات العربية المتحدة .

الى الفريق ضاحي خلفان المحترم

اعتذر كأسرائيلي من اي إساءة او تجاوز حدث ضمن سوء فهم .

كمواطن اسرائيلي ادافع عن وطني وعن الشجاع الذي طبع معنا وأنسى كل خلافاتي معه لانه ملك قلبي بأخلاقه التي هي اخلاق محمد العربي .@Dhahi_Khalfan — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 23, 2020

وكتب ضاحي خلفان، في تغريدة له على تويتر، تلت تغريدة الصحفي الإسرائيلي، قائلًا “اليوم صباحكم صباح كوهيني.. سأرفع الحظر عن كوهين بعد اعتذاره لشعب الإمارات وحكومة الإمارات، ولي، على ما وقع منه من تلفيق للحقيقة حول قضية المبحوح”، بحسب وصفه.

اليوم صباحكم صباح كوهيني…سأرفع الحظر عن كوهين بعد اعتذاره لشعب الامارات وحكومة الامارات ولي على ما وقع منه من تلفيق للحقيقة حول قضية المبحوح. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 24, 2020

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فيه امعات هنا بالتويتر اضحك الله سنك ياباغي السلام والوئام والاحلام الورديه — Mr- goo (@Goolexxx7) August 23, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع “صلح كوهين خلفان” الذي تسبب بموجة من السخرية عبر مواقع التواصل.

اليوم صباحنا فلسطيني

مثل أمس مثل الغد

نعم صباحنا فلسطيني

بعبق دماءشهداءفلسطين

برائحةالزنبق الفلسطيني

وزهوربرتقال فلسطين

وطعم الزعتر الفلسطيني

صباحنامطرز بنقوش الثوب الفلسطيني

وسيبقى طين فلسطين

أطهرمنك ومن(كوهينك)

ومن موقف حكومتك

المقرون بالخزي والعار

يا(خلفان الكوهيني) pic.twitter.com/6ynKxLAyi8 — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) August 24, 2020

وهل سيقول كوهين في حسابه ( صباحكم خلفاني ) انظروا إلى ضعف وهوان شخصية هذا العروبي. إنها معادلة الاعتزاز بالنفس والكرامه. — عبدالله العبيوي KSA #نعود_بحذر (@abd303022) August 24, 2020

جد رخيس. لا يوجد ارخس منه. — عبد القادر الجزائري (@benchehimak) August 24, 2020

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن الخميس 13 أغسطس/آب توقيعه اتفاقية “سلام” وتطبيع العلاقات الثنائية بين بلاده والكيان الإسرائيلي، في خطوة شكلت طعنة في ظهر الأمة العربية والإسلامية، وخيانة تاريخية للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، كما صرّحت القيادة الفلسطينية رداً على الإعلان.

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