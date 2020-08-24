“شاهد” دنيا بطمة تُشعل جدلاً واسعاً في أحدث صورة لها ببطن منتفخ و”شورت” ضيّق!

اثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعاً في أحدث ظهورٍ لها .

ونشرت “بطمة” صورةً بدت فيها وهي ببطن منتفخ، مرتديةً “تي شيرت” طويل، و”شورت” ضيّق ملتصق بجسدها.

دنيا بطمه في احدث ظهور pic.twitter.com/ePOP9Em3nt — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 24, 2020

وكانت محكمة مغربية قضت بالسجن النافذ ثمانية أشهر، بحق دنيا بطمة بعد تورطها في قضية ابتزاز وفضح شخصيات شهيرة عبر حساب “حمزة بيبي مون” الشهير.

كما قضت المحكمة بحبس شقيقتها ابتسام سنة حبساً نافذاً، وحبس مصممة الأزياء عائشة عياش 18 شهراً حبساً نافذاً، و10 أشهر حبساً نافذاً في حق متهمة أخرى لم يُذكر اسمها.

وكان حساب “حمزة مون بيبي” عبر “انستغرام”، قد زعزع الوسط الفني وتحول إلى قضية رأي عام، بعدما تقدم عدد من المشاهير بدعاوي قضائية ضد من يدير الحساب الذي كان ينشر ويٌسرب فضائحهم.

وقامت السلطات المغربية باعتقال المتورطين ووجهت لهم تهم “بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.